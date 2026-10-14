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El actor Russell Brand era un “depredador sexual”, afirma Fiscalía en juicio

El actor y humorista británico ha negado los siete cargos que enfrenta en un tribunal de Londres por acusaciones de violación.
mié 14 octubre 2026 12:16 PM
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El actor Russell Brand era un “depredador sexual”, afirma Fiscalía en juicio
Russell Brand. (BROOK MITCHELL/AFP)

Russell Brand actuó como un “depredador sexual”, un “manipulador” y un hombre “despiadado”, afirmó este jueves la fiscal Riel Karmy-Jones en el inicio del juicio contra el actor británico, acusado de violación y agresiones sexuales por seis mujeres.

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Los hechos habrían ocurrido entre 1999 y 2009, cuando él era una estrella de la televisión británica, conocido por su humor provocador y, a menudo, obsceno.

Sin embargo, el actor de 51 años niega las acusaciones.

A su llegada al tribunal, Russell Brand, quien actualmente se presenta como un ferviente defensor de la fe cristiana, afirmó estar “preocupado”.

"Pero mantengo la esperanza de que este procedimiento concluya con un resultado positivo para todas las personas implicadas. Eso es lo que pido en mis oraciones", añadió.

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Por su parte, la fiscal Riel Karmy-Jones, calificó a Russell como “despiadado, calculador y manipulador” durante la apertura del juicio y el cual está previsto que se prolongue hasta diciembre. Además, aseguró qque el actor utilizaba a las mujeres para satisfacer su “enorme apetito sexual”.

Russell enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor.

De acuerdo con la fiscalía, los hechos habrían ocurrido en distintos lugares, entre ellos una habitación de hotel, lugares de trabajo, baños de un bar y en el domicilio del acusado.

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Sin embargo, Karmy-Jones reconoció que Russell Brand "no es necesariamente la misma persona que era entonces". Aún con el tiempo transcurrido, su responsabilidad por las conductas indebidas y delitos cometidos cuando era más joven, sigue siendo la misma.

Brand, quien vive en Florida, se encuentra en libertad bajo fianza.

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Tras ser imputado en 2025, aseguró en X que nunca había mantenido "relaciones sexuales sin consentimiento".

"He sido drogadicto, adicto al sexo e idiota, pero nunca he sido un violador", escribió.

Con información de AFP

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russel brand Acoso sexual Juicios

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