Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión en juicio repetido por agresión sexual

Weinstein, de 74 años, obligó a practicarle sexo oral en 2006 a Miriam Haley, una de las decenas de mujeres que demandó al fundador de Miramax, de 74 años, productora de películas como "Pulp Fiction" y "Shakespeare in Love".

El exmagnate de Hollywood fue condenado en 2020 a 23 años de cárcel por esta agresión, pero un tribunal de apelación anuló cuatro años después el juicio por motivos procesales. En un nuevo juicio Weinstein fue declarado de nuevo culpable, en junio del año pasado.

En un tribunal de Nueva York abarrotado de medios y de público, entre el que se encontraba la propia Haley, el sentenciado pidió clemencia.



"No soy un hombre violento, tengan un poco de piedad", dijo Weinstein, sentado en silla de ruedas por problemas de salud. "Pido sinceras disculpas a todas las personas a las que he hecho daño", añadió.

Su portavoz, Juda Engelmayer, declaró a la agencia AFP que tenía previsto recurrir la última sentencia y la condena.

"Es difícil no llegar a la conclusión de que a Harvey Weinstein se le está condenando no solo por el delito por el que ha sido declarado culpable, sino por quién es y por lo que su nombre ha llegado a representar", afirmó, haciendo referencia al movimiento #MeToo.