Keegan Allen, actor de ‘Pretty Little Liars’, fue asaltado y golpeado en Los Ángeles: esto se sabe

Keegan había compartido a través de Instagra un clip en el que se le ve conmocionado y sangrando de una aparente herida en la cabeza. La sangre le corría por el cuello, la ropa y le cubría las manos mientras describía el incidente conmocionado.

"Me acaban de robar mi reloj a las afueras de Laurel Supply", dijo Allen, refiriéndose a un supermercado de West Hollywood, uno de los vecindarios de clase alta de Los Ángeles.

"Dos tipos me golpearon en la cabeza y me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego huyeron".

La publicación del actor de 37 años incluye imágenes de una cámara de seguridad en la que se ven a dos hombres encapuchados arrinconándolo al lado de una camioneta en un estacionamiento.

En el video se ve también a Allen quitarse algo de la muñeca mientras le apuntan con armas de fuego. Luego le golpean varias veces y salen corriendo.

El departamento del sheriff confirmó que "la víctima fue golpeada en la cabeza con una pistola. Los sospechosos lograron obtener el reloj de la víctima y huyeron en un vehículo no identificado". Luego de lo ocurrido, el actor aseguró que West Hollywood ya no es un lugar seguro.

Con información de AFP