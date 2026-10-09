El actor Keegan Allen, conocido por su participación en la serie Pretty Little Liars, denunció que fue víctima de un robo en Los Ángeles, California, la noche del jueves.
Keegan Allen, actor de ‘Pretty Little Liars’, fue asaltado y golpeado en Los Ángeles: esto se sabe
Keegan había compartido a través de Instagra un clip en el que se le ve conmocionado y sangrando de una aparente herida en la cabeza. La sangre le corría por el cuello, la ropa y le cubría las manos mientras describía el incidente conmocionado.
"Me acaban de robar mi reloj a las afueras de Laurel Supply", dijo Allen, refiriéndose a un supermercado de West Hollywood, uno de los vecindarios de clase alta de Los Ángeles.
"Dos tipos me golpearon en la cabeza y me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego huyeron".
La publicación del actor de 37 años incluye imágenes de una cámara de seguridad en la que se ven a dos hombres encapuchados arrinconándolo al lado de una camioneta en un estacionamiento.
En el video se ve también a Allen quitarse algo de la muñeca mientras le apuntan con armas de fuego. Luego le golpean varias veces y salen corriendo.
El departamento del sheriff confirmó que "la víctima fue golpeada en la cabeza con una pistola. Los sospechosos lograron obtener el reloj de la víctima y huyeron en un vehículo no identificado". Luego de lo ocurrido, el actor aseguró que West Hollywood ya no es un lugar seguro.
Con información de AFP