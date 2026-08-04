“Comía poco y no se levantaba de la cama”: custodio de Maradona revela en juicio sus últimos días

Aníbal Domínguez, custodio que convivió con él en las semanas previas a su fallecimiento, contó que el "Diez" comía poco, sufría incontinencia para orinar y que pasaba días enteros sin levantarse de la cama y con síntomas de abstinencia de alcohol.

El testimonio se presentó en una nueva audiencia en el proceso que se realiza en San Isidrio, al norte de Buenos Aires, que busca esclarecer responsabilidades entre el equipo médico responsable de la salud del astro durante su convalecencia tras la operación.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 debido a un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una casa en Tigre, Buenos Aires.

Domínguez, que trabajaba con Maradona desde 2015, vivió en esa casa cerca de una semana hasta el 22 de noviembre, y contó que en ese momento el astro "tenía retención de líquido, estaba hinchado".

"Diego estaba de mal humor, trataba mal a todo el mundo", dijo además el testigo, y añadió que costaba despertarlo y convencerlo de que se bañe o coma. "Se iba encima, no llegaba al baño", recordó.

El custodio tenía diálogo fluido con el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, principal imputado en la causa, y contó que en esos días le pidió que fuera a ver al paciente: "Tenía que venir y no estaba viniendo".