Después de que hace unas semanas se presentaran fotografías del cuerpo del exjugador, ahora uno de los médicos que practicó la autopsia aseguró que Diego Maradona agonizó alrededor de 12 horas antes de morir.

La declaración del especialista será clave dentro del juicio que busca responsabilizar por negligencia al equipo médico que lo atendía.

“¿Cuánto tiempo duró la agonía? No sabría decirle con exactitud. Nosotros estimamos unas 12 horas de agonía”, declaró Carlos Casinelli, uno de los médicos que realizó la autopsia del ‘Diez’.

El tiempo de agonía es un punto álgido del debate en el juicio que busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendía a Maradona. (Fotografía: Denis Doyle)

Casinelli explicó que el cuerpo del argentino presentaba “derrame pleural bilateral, anasarca, 350 cm³ de orina en la vejiga y necrosis tubular aguda”, todos ellos indicadores de hipoxia, es decir, deficiencia en el suministro de oxígeno a las células, tejidos y órganos del cuerpo. Según el médico, estas condiciones también son compatibles con una agonía prolongada y no súbita.

Esta versión fue respaldada por Federico Corasaniti, otro de los médicos que participó en la autopsia, quien señaló que los signos encontrados en el corazón del astro del fútbol correspondían a una “agonía prolongada”.

