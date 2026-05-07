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Se revela que Maradona agonizó alrededor de 12 horas antes de morir

El juicio por la muerte de Maradona sigue revelando detalles. Uno de los médicos testificó que el ex jugador agonizó casi 12 horas antes de morir.
jue 07 mayo 2026 02:47 PM
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Nueva información sobre la muerte de Maradona deja al descubierto que el argentino pudo agonizar hasta 12 horas antes de finalmente morir. (Fotografía: Laurence Griffiths)

A cinco años de la muerte de Maradona, continúan saliendo a la luz nuevos detalles que apuntan a posibles negligencias por parte de quienes tenían la responsabilidad de cuidar su salud.

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Después de que hace unas semanas se presentaran fotografías del cuerpo del exjugador, ahora uno de los médicos que practicó la autopsia aseguró que Diego Maradona agonizó alrededor de 12 horas antes de morir.

La declaración del especialista será clave dentro del juicio que busca responsabilizar por negligencia al equipo médico que lo atendía.

“¿Cuánto tiempo duró la agonía? No sabría decirle con exactitud. Nosotros estimamos unas 12 horas de agonía”, declaró Carlos Casinelli, uno de los médicos que realizó la autopsia del ‘Diez’.

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El tiempo de agonía es un punto álgido del debate en el juicio que busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendía a Maradona. (Fotografía: Denis Doyle)

Casinelli explicó que el cuerpo del argentino presentaba “derrame pleural bilateral, anasarca, 350 cm³ de orina en la vejiga y necrosis tubular aguda”, todos ellos indicadores de hipoxia, es decir, deficiencia en el suministro de oxígeno a las células, tejidos y órganos del cuerpo. Según el médico, estas condiciones también son compatibles con una agonía prolongada y no súbita.

Esta versión fue respaldada por Federico Corasaniti, otro de los médicos que participó en la autopsia, quien señaló que los signos encontrados en el corazón del astro del fútbol correspondían a una “agonía prolongada”.

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Como era de esperarse, esta información será utilizada en contra de los médicos y enfermeros que atendieron a Maradona, ya que el tiempo de agonía sugeriría que hubo descuido en su atención, lo que habría contribuido a su muerte.

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Federico Corasaniti señaló que los signos del corazón de Maradona sugerían "una agonía prolongada". (Fotografía: Carlos Ramirez)

Durante la audiencia también se volvieron a presentar fotografías. Casinelli acompañó su testimonio con imágenes y videos de la autopsia, hecho que provocó que Gianinna Maradona, una de las hijas del exfutbolista, abandonara la sala.

“Lo normal es no tener agua; él tenía tres litros en el abdomen. Y eso no se forma en uno o dos días, esto tiene más de una semana, 10 días”, afirmó el médico.

Toda esta información se suma a lo ya revelado en el juicio por homicidio con dolo eventual, en el que siete profesionales de la salud, y próximamente un octavo, podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

Con información de AFP

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