Caso Maradona: su hija denuncia en juicio que el equipo médico no se hacía responsable

Dalma Maradona, la hija mayor del ídolo, señaló que estaba "claro" que Leopoldo Luque, médico personal del 'Diez' y uno de los principales acusados, era quien había asumido el compromiso por el cuidado y tratamiento del paciente.

Dalma habló durante la audiencia número 17 del juicio que tiene a siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.

Con diferentes estrategias, todos claman inocencia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa de Tigre, 50 km al norte de Buenos Aires.

El juicio cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria.

Con la voz entrecortada por la emoción, Dalma dijo que la compañía de salud y los principales médicos se habían comprometido a "una internación domiciliaria seria, con elementos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 horas en la puerta".

"Con el diario del lunes nos dimos cuenta que eso no era así", señaló al tribunal de San Isidro en sus casi tres horas de declaración.

En un episodio en que el astro argentino tuvo una intoxicación, relató, la coordinadora de la internación consultó con las hijas qué acción tomar frente a la situación.