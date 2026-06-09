Una hija de Diego Maradona cargó este martes ante la justicia argentina contra el equipo médico que atendió a su padre y señaló que en algunas situaciones "nadie se estaba haciendo cargo" de las condiciones de su internación.
Caso Maradona: su hija denuncia en juicio que el equipo médico no se hacía responsable
Dalma Maradona, la hija mayor del ídolo, señaló que estaba "claro" que Leopoldo Luque, médico personal del 'Diez' y uno de los principales acusados, era quien había asumido el compromiso por el cuidado y tratamiento del paciente.
Dalma habló durante la audiencia número 17 del juicio que tiene a siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.
Con diferentes estrategias, todos claman inocencia.
Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras se recuperaba de una neurocirugía en una casa de Tigre, 50 km al norte de Buenos Aires.
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El juicio cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria.
Con la voz entrecortada por la emoción, Dalma dijo que la compañía de salud y los principales médicos se habían comprometido a "una internación domiciliaria seria, con elementos, enfermeros, acompañantes terapéuticos, ambulancia 24 horas en la puerta".
"Con el diario del lunes nos dimos cuenta que eso no era así", señaló al tribunal de San Isidro en sus casi tres horas de declaración.
En un episodio en que el astro argentino tuvo una intoxicación, relató, la coordinadora de la internación consultó con las hijas qué acción tomar frente a la situación.
"Dijimos: 'Que lo trasladen con una ambulancia'. Pero no había y nadie se estaba haciendo cargo de la situación", aseguró la mujer de 39 años.
"Si nosotros hubiéramos sabido que se iba a desarrollar como se desarrolló la internación, no hubiera sido opción. Si nos decían que no iba a haber ambulancia no hubiera pasado, porque con las condiciones de mi papá eso era esencial", señaló Dalma.
Dalma planteó que en las reuniones previas a la internación domiciliaria "quedó en claro que Luque era el que se hacía cargo de la salud de Maradona". También la psiquiatra Laura Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, otros de los imputados, porque eran "el cuerpo médico tratante" del astro.
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Una octava persona, una enfermera, será juzgada aparte en un juicio por jurados. Los ocho arriesgan penas de 25 años de prisión.
Dalma es la tercera y última de las hijas del ídolo en declarar en el juicio por su muerte.
Primero testificó su hermana Gianinna, de 37 años, que fue aún más enfática en sus señalamientos contra los médicos, y luego su media hermana Jana, de 30.
El proceso se desarrolla en dos audiencias semanales, empezó en abril y se espera que se extienda al menos hasta julio.