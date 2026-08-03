Ariana Grande se tomará un descanso de los reflectores tras finalizar su gira por esta razón

De acuerdo con información compartida a la revista People, uno de los motivos que llevó a Ariana a tomar esta pausa del ojo público es por el “escrutinio púbico constante”.

Y es que la artista de 33 años ha sido criticada duramente por mucho tiempo en redes sociales, principalmente por su apariencia física. Incluso fans se han cuestionado su estado de salud.

(Ariana) Desea terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas

“(Ariana) Desea terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante”, declaró el representante.

“Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, agregó.

La gira finaliza el próximo 1 de septiembre, lo que significa que la intérprete de hate that i made you love me planea tomarse un descanso a inicios de otoño.

Por otro lado, protagonizará la película de comedia Focker-in-Law junto a Robert De Niro y Ben Stiller y el estreno de esta cinta está programado para finales de noviembre.