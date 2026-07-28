Ariana Grande demanda a presuntos hackers por filtrar canciones y material inédito

De acuerdo con el portal Variety, que obtuvo acceso a la demanda que fue presentada en Los Ángeles, está dirigida hacia un grupo de personas no identificadas por estafas de phishing y ciberataques, lo que ocasionó el robo, difusión y explotación ilícitos y flagrantes de dicho contenido.

Los hackers habrían atacado las cuentas digitales personales de fotógrafos y productores que trabajaron con Ariana y, posteriormente, habrían vendido todos los datos y contenido por altas sumas de dinero, de acuerdo con el equipo legal de la artista.

Según la demanda de Ariana Grande, no es la primera vez que ocurre esto, pues se han producido cientos de filtraciones desde su debut musical en 2011. Incluso, en 2019, unos hackers lograron obtener las credenciales de acceso a una cuenta de Dropbox que pertenece a un fotógrafo que trabajo con la cantante.

Tampoco se trata de las únicas ocasiones. También, en 2023, al menos 45 canciones inéditas de la cantante fueron filtradas por hackers. Un año después, piratas informáticos crearon una cuenta de Gmail y un nombre de dominio para suplantar la identidad de un fotógrafo.