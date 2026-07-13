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Hijo de la princesa de Noruega podría esperar su apelación fuera de prisión

El hijo de la princesa heredera de Noruega podría permanecer bajo arresto domiciliario mientras continúa su apelación; acá todo lo que se sabe.
lun 13 julio 2026 10:37 AM
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Hijo de la princesa de Noruega podría estar en arresto domiciliario
Marius Borg Hoiby. (HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP)

Un tribunal noruego dio a conocer este lunes que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit que fue condenado por violación en junio, podría salir de prisión con una tobillera electrónica a la espera de que se resuelva su recurso de apelación.

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Medios de ese país informaron que la fiscalía estudiaba la posibilidad de recurrir la decisión, lo que significa que Hoiby de 29 años no podría salir de prisión hasta que se resolviera dicho recurso.

Es hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe heredero Haakon y fue condenado a cuatro años de cárcel por dos delitos de violación.

De hecho, se enfrentaba a 40 cargos, que iban desde la violación hasta infracciones de tráfico, con una pena máxima de 16 años de prisión.

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Hoiby ha recurrido la sentencia, pero sigue bajo custodia.

El tribunal de distrito de Oslo dictaminó el lunes que la prisión preventiva de Hoiby debía prorrogarse otras cuatro semanas.

No obstante, señaló que la "vigilancia electrónica”, dispositivo electrónico que se coloca en el tobillo, era suficiente para reducir el riesgo de "reincidencia".

"El acusado debe permanecer en su domicilio, salvo que se le conceda permiso para acudir al trabajo, a la escuela, a recibir tratamiento o para visitar a familiares directos enfermos", indicó el tribunal en su resolución.

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Hoiby, quien niega los cargos más graves, se encuentra en prisión preventiva desde febrero y ha solicitado en repetidas ocasiones que se le ponga en libertad para estar con su madre, que padece una enfermedad pulmonar poco común.

Mette-Marit, de 52 años, fue diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar y, el 17 de junio, la Casa Real noruega anunció que se había sometido con éxito a un trasplante de pulmón.

Con información de AFP

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