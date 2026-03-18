Fiscalía pide más de 7 años de cárcel para el hijo de la princesa de Noruega: esto se sabe

Høiby, hijo de una relación de su madre anterior al matrimonio con el príncipe heredero Haakon, compareció bajo custodia en este proceso por 40 cargos que acarrean una pena total de 16 años de cárcel.

El joven de 29 años reconoce algunos hechos, pero niega las acusaciones más graves, sobre todo las presuntas violaciones cometidas contra cuatro mujeres que no estaban en condiciones de oponerse.

Vestido con pantalones vaqueros y un polo azul de manga corta que dejaba al descubierto sus brazos tatuados, Høiby, que no pertenece formalmente a la casa real, no reflejó emociones al escuchar la pena solicitada contra él.

El caso contribuyó a empañar gravemente la imagen de la casa real de Noruega.

Todo empezó el 4 de agosto de 2024, cuando la policía detuvo a Høiby por sospechas de haber agredido a su pareja la noche anterior.

La princesa Mette-Marit mantuvo una relación previa a su matrimonio con el heredero a la corona Noruega. (Foto: Ragnar Singsaas/Getty Images)

Tras confiscar teléfonos y ordenadores, la policía encontró películas y videos que documentaban posibles delitos por los que fue acusado.

Las cuatro presuntas víctimas de agresiones sexuales no se dieron cuenta de que habían sido víctimas de violación hasta más tarde, cuando la policía les mostró las imágenes y les explicó su carácter potencialmente delictivo.

Las presuntas violaciones se habrían cometido todas tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby habría consumido alcohol y estupefacientes, y después de relaciones sexuales consentidas.

Una de esas violaciones habría tenido lugar en el sótano de la residencia del príncipe Haakon y de la princesa Mette-Marit mientras la pareja se encontraba en casa.

En su alegato, el fiscal Henriksbø describió a Høiby como alguien "que se cree con derecho a todo" y poco preocupado por consultar a sus parejas sexuales "cuando ellas se han quedado dormidas mientras él quiere más".

En el proceso, Høiby afirmó que todas las relaciones sexuales fueron consentidas y que no tenía la costumbre de mantener relaciones con personas dormidas.