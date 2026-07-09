Justin Baldoni rompe el silencio sobre su batalla legal con Blake Lively

El actor y productor estadounidense explicó junto a su esposa Emily Baldoni que había permanecido en silencio porque consideraba que no era el momento adecuado para hablar del tema, aún cuando tenía mucho que decir desde que comenzó el conflicto, sin embargo no querían alimentar la conversación pública durante el proceso legal.

No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no hayamos tenido nada que decir

“No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no hayamos tenido nada que decir, porque Dios sabe que sí, pero cada vez que íbamos a hacer un video como este, queríamos hablar, algo nos decía que no lo hiciéramos”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el primer hecho se produjo en diciembre de 2024, cuando Lively señaló a Baldoni de acoso sexual y de intentar crear una campaña de desprestigio en su contra durante el rodaje de la cinta.

“Este se siente como el momento, hay tanto que decir”, dijo por su parte Emily Baldoni, mientras que Justin afirmó que la gratitud los había salvado. “Se han dicho muchas cosas dolorosas” desde que comenzó el caso.