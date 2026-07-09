Uno de los casos más sonados en la industria del entretenimiento parece que todavía no cierra su ciclo. Justin Baldoni rompió el silencio sobre la disputa legal que enfrentó con la actriz Blake Lively en relación a varios hechos alrededor de la película It Ends With Us, estrenada en 2024.
Justin Baldoni rompe el silencio sobre su batalla legal con Blake Lively
El actor y productor estadounidense explicó junto a su esposa Emily Baldoni que había permanecido en silencio porque consideraba que no era el momento adecuado para hablar del tema, aún cuando tenía mucho que decir desde que comenzó el conflicto, sin embargo no querían alimentar la conversación pública durante el proceso legal.
No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no hayamos tenido nada que decir
“No hemos hablado públicamente durante la mayor parte de los últimos dos años, y no es porque no hayamos tenido nada que decir, porque Dios sabe que sí, pero cada vez que íbamos a hacer un video como este, queríamos hablar, algo nos decía que no lo hiciéramos”, explicó a través de su cuenta de Instagram.
Cabe recordar que el primer hecho se produjo en diciembre de 2024, cuando Lively señaló a Baldoni de acoso sexual y de intentar crear una campaña de desprestigio en su contra durante el rodaje de la cinta.
“Este se siente como el momento, hay tanto que decir”, dijo por su parte Emily Baldoni, mientras que Justin afirmó que la gratitud los había salvado. “Se han dicho muchas cosas dolorosas” desde que comenzó el caso.
Justin explicó que hasta el momento su plan es dejar que la justicia siga su curso y evitar el escándalo en la menor medida posible, además agradeció a quienes lo apoyaron durante ese momento complicado.
“Estamos aquí, en gran parte, gracias a muchos de ustedes y a todos nuestros amigos y familiares. Algo que hemos aprendido es que cuando Dios reinicia todo y todo lo demás desaparece, es cuando el amor se manifiesta y nos sentimos profundamente amados”, agregó.
Tras las acusaciones de Lively, Justin y su productora Wayfarer Studios respondieron con una demanda por difamación de 400 millones de dólares en contra la actriz y su esposo Ryan Reynolds por falsas acusaciones con el fin de obtener el control de la cinta, sin embargo, de acuerdo con información de Variety, dicha demanda fue desestimada.
Finalmente, Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo. La actriz retiró su demanda y no llegaron a un intercambio monetario, pero la actriz ahora le pide 7,5 millones de dólares en honorarios de abogados.