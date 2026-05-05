Era 2024 cuando un público poco convencido del casting de 'Romper el Círculo' finalmente vio en pantalla la adaptación del libro que Hoover había publicado en 2016.

La historia sigue a Lily Bloom, una mujer marcada por la violencia intrafamiliar, quien, en la búsqueda de un futuro alejado del trauma generacional, termina por encontrarse con Ryle Kincaid, un neurocirujano encantador con quien vivirá una relación abusiva. Una vez que da a luz a su primera hija decide que será ella quien rompa el círculo generacional de violencia.

En diciembre del 2024, Blake Lively interpuso una demanda contra Justin Baldoni por acoso laboral, conducta inapropiada y ambiente hostil dentro del set (Fotografía: Jeff Spicer)

El comienzo de la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni

Sin entrar en demasiados detalles, 'Romper el Círculo' es una historia que pone sobre la mesa un tema complejo. El objetivo de la historia era claro: inspirar a mujeres a romper el círculo del trauma generacional y salir de relaciones abusivas. Sin embargo, todo se vio opacado por otra historia de terror que se desarrollaba detrás de cámaras, incluso antes del estreno.

Entre comentarios de Lively que no reflejaban la importancia del tema, un público disgustado por la elección del casting y un Baldoni ausente en la función de estreno de la cinta que él mismo dirigió, el último clavo que enterró 'Romper el Círculo' fue una demanda interpuesta por Lively, respaldada por otras actrices, en la que se señalaba “acoso dentro del set”.