‘Romper el Círculo’ puede ser una historia traumática, sin embargo, incluso la autora, Colleen Hoover, se quedó corta, porque el verdadero drama se gestó fuera de la historia, de la mano de Justin Baldoni y Blake Lively, protagonistas de la cinta y él, además, su director.
Justin Baldoni y Blake Lively ‘rompen el círculo’ de demandas con un acuerdo
Era 2024 cuando un público poco convencido del casting de 'Romper el Círculo' finalmente vio en pantalla la adaptación del libro que Hoover había publicado en 2016.
La historia sigue a Lily Bloom, una mujer marcada por la violencia intrafamiliar, quien, en la búsqueda de un futuro alejado del trauma generacional, termina por encontrarse con Ryle Kincaid, un neurocirujano encantador con quien vivirá una relación abusiva. Una vez que da a luz a su primera hija decide que será ella quien rompa el círculo generacional de violencia.
El comienzo de la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni
Sin entrar en demasiados detalles, 'Romper el Círculo' es una historia que pone sobre la mesa un tema complejo. El objetivo de la historia era claro: inspirar a mujeres a romper el círculo del trauma generacional y salir de relaciones abusivas. Sin embargo, todo se vio opacado por otra historia de terror que se desarrollaba detrás de cámaras, incluso antes del estreno.
Entre comentarios de Lively que no reflejaban la importancia del tema, un público disgustado por la elección del casting y un Baldoni ausente en la función de estreno de la cinta que él mismo dirigió, el último clavo que enterró 'Romper el Círculo' fue una demanda interpuesta por Lively, respaldada por otras actrices, en la que se señalaba “acoso dentro del set”.
Así pasaron los últimos meses entre demandas, bandos y polémicas que incluso salpicaron a Disney, Taylor Swift, Ryan Reynolds y la última película de 'Deadpool', además de videos filtrados del set y presentación de pruebas.
La demanda interpuesta por Lively, alegando “acoso sexual, comportamiento inapropiado y creación de un ambiente laboral hostil durante el rodaje”, y la posterior contrademanda de Baldoni por difamación y extorsión, que también involucraba a Reynolds, prometían un juicio mediático equiparable al de Johnny Depp vs. Amber Heard.
¿Se acabó la batalla entre los actores?
Sin embargo, tras un año y medio de iniciado el pleito, un mes después de que el juez desestimara la mayoría de las demandas de Lively, principalmente por motivos técnicos más que por falta de fundamentos, y a menos de dos semanas de que iniciara el juicio, que todo indicaba Baldoni tenía a su favor, las partes han decidido llegar a un acuerdo.
Así es como la batalla legal, “Baldoni vs. Lively”, parece llegar a su fin, o eso parece, ya que el fallo no ha desestimado las demandas por represalias, complicidad en represalias e incumplimiento de contrato, por lo que, por ahora, ninguna de las partes puede cantar victoria.