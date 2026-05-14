Fabio Cannavaro (Italia)

Capitán, líder y muro defensivo de la Italia campeona del mundo en Alemania 2006.

(Fotografía: Doug Pensinger)

Como buen defensor italiano: siempre bien posicionado, concentrado y, a veces, implacable. Cannavaro fue el capitán de la Italia campeona del mundo en 2006, tras vencer a Francia en penales, y se convirtió en símbolo de una generación gracias a su enorme competitividad.

Zinédine Zidane (Francia)

De campeón en Francia 98 al inolvidable cabezazo en 2006: Zidane dejó huella en cada Mundial que jugó.

(Fotografía: Shaun Botterill)

Quizá muchos lo recuerden por el cabezazo a Marco Materazzi, pero dentro del campo era igual de letal. Zizou marcó tres goles en finales mundialistas: un doblete de cabeza en la victoria 3-0 ante Brasil en Francia 1998, que le dio a Les Bleus su primera Copa del Mundo, y un penal al estilo Panenka frente a Gianluigi Buffon en la final de Alemania 2006.

Andrés Iniesta (España)

El gol más importante en la historia de España llevó a Iniesta y al tiki-taka a la cima del mundo en 2010.

(Fotografía: Ryan Pierse)

Convirtió la simplicidad en arte. Iniesta simboliza la España del “tiki-taka”, ese torbellino de pases que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012. Marcó el gol del triunfo 1-0 ante Países Bajos en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, en los últimos minutos de la prórroga.

Diego Maradona (Argentina)

La Mano de Dios y el Gol del Siglo nacieron con apenas minutos de diferencia en México 86.

(Fotografía: Allsport)

¿Es posible hablar de leyendas mundialistas sin mencionar al astro argentino? Imposible. Diego Maradona conquistó el Mundial de 1986 prácticamente con su talento y personalidad. En el punto más alto de su carrera, lideró a la Albiceleste hasta el triunfo 3-2 sobre Alemania en la final.

También quedó en la historia por marcar, con apenas cuatro minutos de diferencia, el gol más polémico y uno de los más bellos en la historia de los Mundiales: la famosa Mano de Dios y el llamado Gol del Siglo.

Pelé (Brasil)

Tres Copas del Mundo, cientos de goles y un legado que convirtió a Pelé en “O Rei” del fútbol.

(Fotografía: Express/Express)

“O Rei” es el único futbolista que ha ganado tres Copas del Mundo: Suecia 1958, cuando tenía apenas 17 años; Chile 1962, pese a lesionarse temprano en el torneo; y México 1970, considerada una de las mayores exhibiciones de fútbol ofensivo de la historia.

Su talento fue tan extraordinario que hasta sus goles fallados quedaron para la posteridad, como aquella genial finta sin tocar el balón ante el arquero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz en las semifinales de 1970.

Lionel Messi (Argentina)

Después de años de presión, Messi conquistó el Mundial de Catar 2022 y completó su legado. (Fotografía: Marcos Brindicci)

Otro argentino imposible de dejar fuera. Dieciséis años después de su debut mundialista en Alemania 2006, el heredero natural de Maradona finalmente llevó a Argentina a conquistar el Mundial de Catar 2022.

En ese torneo, Messi anotó siete goles y elevó su cuenta histórica a 13 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador argentino en la historia del torneo.

La Pulga se prepara para lo que podría ser su último Mundial, que además se disputará principalmente en Estados Unidos, país en el que vive y juega desde 2023 con el Inter Miami CF.

Ronaldo Nazário (Brasil)

Con ocho goles en Corea-Japón 2002, Ronaldo firmó una de las actuaciones más dominantes en la historia de los Mundiales.

(Fotografía: Brian Bahr)

El mejor delantero de su generación tuvo su revancha en Corea-Japón 2002. Ronaldo dominó el torneo y terminó como máximo goleador con ocho tantos, incluidos dos en la final ante Alemania, que Brasil ganó 2-0 para conquistar su quinto Mundial.

Su historia mundialista terminó en Alemania 2006, cuando Brasil cayó 1-0 ante Francia en los cuartos de final.

Con información de AFP