Grandes jugadores han pisado el terreno de juego, pero solo algunos dejaron una huella imborrable. Cuando se trata de convertirse en leyenda, hay nombres que inevitablemente vienen a la mente y que, juntos, formarían el dream team definitivo de los Mundiales.
11 leyendas mundialistas, un solo terreno de juego: de Pelé a Lionel Messi
De Pelé a Messi, pasando por Maradona, repasamos a 11 leyendas del fútbol mundialista.
Gordon Banks (Inglaterra)
El arquero de clubes modestos como el Leicester y el Stoke City se convirtió en campeón del mundo en 1966. Sin embargo, su verdadera consagración como leyenda llegó con la célebre atajada ante Pelé en 1970, inmortalizada por la frase de O Rei: “Hoy marqué un gol, pero Banks lo detuvo”.
Cafú y Roberto Carlos: la dupla estrella (Brasil)
Una dupla que revolucionó la posición de lateral. En la Copa del Mundo, Cafú levantó el trofeo en 1994 y 2002, mientras que Roberto Carlos conquistó el título en Corea-Japón 2002, con Cafú como capitán.
Franz Beckenbauer (Alemania)
El “Kaiser” dejó una de las imágenes más icónicas de los Mundiales al disputar con el brazo en cabestrillo el llamado “Partido del Siglo”, la semifinal de 1970 perdida ante Italia por 4-3 en tiempo extra. Cuatro años más tarde levantó la Copa del Mundo en casa, cuando Alemania venció 2-1 a Holanda en la final.
Fabio Cannavaro (Italia)
Como buen defensor italiano: siempre bien posicionado, concentrado y, a veces, implacable. Cannavaro fue el capitán de la Italia campeona del mundo en 2006, tras vencer a Francia en penales, y se convirtió en símbolo de una generación gracias a su enorme competitividad.
Zinédine Zidane (Francia)
Quizá muchos lo recuerden por el cabezazo a Marco Materazzi, pero dentro del campo era igual de letal. Zizou marcó tres goles en finales mundialistas: un doblete de cabeza en la victoria 3-0 ante Brasil en Francia 1998, que le dio a Les Bleus su primera Copa del Mundo, y un penal al estilo Panenka frente a Gianluigi Buffon en la final de Alemania 2006.
Andrés Iniesta (España)
Convirtió la simplicidad en arte. Iniesta simboliza la España del “tiki-taka”, ese torbellino de pases que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012. Marcó el gol del triunfo 1-0 ante Países Bajos en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, en los últimos minutos de la prórroga.
Diego Maradona (Argentina)
¿Es posible hablar de leyendas mundialistas sin mencionar al astro argentino? Imposible. Diego Maradona conquistó el Mundial de 1986 prácticamente con su talento y personalidad. En el punto más alto de su carrera, lideró a la Albiceleste hasta el triunfo 3-2 sobre Alemania en la final.
También quedó en la historia por marcar, con apenas cuatro minutos de diferencia, el gol más polémico y uno de los más bellos en la historia de los Mundiales: la famosa Mano de Dios y el llamado Gol del Siglo.
Pelé (Brasil)
“O Rei” es el único futbolista que ha ganado tres Copas del Mundo: Suecia 1958, cuando tenía apenas 17 años; Chile 1962, pese a lesionarse temprano en el torneo; y México 1970, considerada una de las mayores exhibiciones de fútbol ofensivo de la historia.
Su talento fue tan extraordinario que hasta sus goles fallados quedaron para la posteridad, como aquella genial finta sin tocar el balón ante el arquero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz en las semifinales de 1970.
Lionel Messi (Argentina)
Otro argentino imposible de dejar fuera. Dieciséis años después de su debut mundialista en Alemania 2006, el heredero natural de Maradona finalmente llevó a Argentina a conquistar el Mundial de Catar 2022.
En ese torneo, Messi anotó siete goles y elevó su cuenta histórica a 13 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador argentino en la historia del torneo.
La Pulga se prepara para lo que podría ser su último Mundial, que además se disputará principalmente en Estados Unidos, país en el que vive y juega desde 2023 con el Inter Miami CF.
Ronaldo Nazário (Brasil)
El mejor delantero de su generación tuvo su revancha en Corea-Japón 2002. Ronaldo dominó el torneo y terminó como máximo goleador con ocho tantos, incluidos dos en la final ante Alemania, que Brasil ganó 2-0 para conquistar su quinto Mundial.
Su historia mundialista terminó en Alemania 2006, cuando Brasil cayó 1-0 ante Francia en los cuartos de final.
Con información de AFP