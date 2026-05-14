A casi cuatro décadas del histórico Argentina vs Inglaterra en el Mundial de México de 1986, 'El partido' llega al Festival de Cannes para revisitar uno de los momentos más emblemáticos, y polémicos, en la historia del fútbol. El documental, presentado fuera de competencia en el certamen francés, reconstruye aquel duelo que convirtió a Diego Maradona en leyenda mundial.
“El partido”: la historia de la ‘mano de Dios’ llega al Festival de Cannes
A casi cuatro décadas del histórico Argentina vs Inglaterra en el Mundial de México de 1986, 'El partido' llega al Festival de Cannes para revisitar uno de los momentos más emblemáticos, y polémicos, en la historia del fútbol. El documental, presentado fuera de competencia en el certamen francés, reconstruye aquel duelo que convirtió a Diego Maradona en leyenda mundial.
Dirigida por los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco, la cinta tiene una duración de 91 minutos, exactamente el tiempo que duró el encuentro original. A través de imágenes de archivo y conversaciones con algunos de sus protagonistas, el documental ofrece una mirada íntima y contemporánea sobre el partido que enfrentó a Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986.
Entre los participantes figuran figuras históricas como Gary Lineker y John Barnes por Inglaterra, así como Jorge Valdano y Jorge Burruchaga por Argentina. El documental los reúne para recordar, comentar y reinterpretar las imágenes del encuentro desde ambos lados de la cancha.
El filme revive los dos goles más famosos de Maradona: la controversial “mano de Dios” y el llamado “gol del siglo”, anotado apenas minutos después tras dejar atrás a gran parte del equipo inglés antes de definir frente al arquero Peter Shilton.
Un clásico del fútbol llega a Cannes
Más allá del fútbol, 'El partido' explora el contexto político y emocional que rodeaba el encuentro, apenas cuatro años después de la guerra de las Malvinas. Para los directores, la intención era contar una historia equilibrada entre Argentina e Inglaterra, pero también universal. “Ese partido contiene todos los partidos posibles de la historia”, explican en entrevista con AFP.
La producción también revela anécdotas poco conocidas detrás del partido, desde el improvisado cambio de camisetas de la selección argentina hasta la famosa playera utilizada por Maradona que años más tarde sería subastada por millones de libras esterlinas.
Con una mezcla de nostalgia, tensión histórica y memoria colectiva, 'El partido' convierte un encuentro deportivo en un retrato cultural capaz de trascender generaciones y fronteras.
Con información de AFP