Dirigida por los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco, la cinta tiene una duración de 91 minutos, exactamente el tiempo que duró el encuentro original. A través de imágenes de archivo y conversaciones con algunos de sus protagonistas, el documental ofrece una mirada íntima y contemporánea sobre el partido que enfrentó a Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986.

La cinta revive los dos goles más emblemáticos de Diego Maradona: la polémica “mano de Dios” y el llamado “gol del siglo”.

(Fotografía: Kate Green)

Entre los participantes figuran figuras históricas como Gary Lineker y John Barnes por Inglaterra, así como Jorge Valdano y Jorge Burruchaga por Argentina. El documental los reúne para recordar, comentar y reinterpretar las imágenes del encuentro desde ambos lados de la cancha.

El filme revive los dos goles más famosos de Maradona: la controversial “mano de Dios” y el llamado “gol del siglo”, anotado apenas minutos después tras dejar atrás a gran parte del equipo inglés antes de definir frente al arquero Peter Shilton.

