Asistente de Matthew Perry va a prisión por suministrarle ketamina antes de su muerte

Kenneth Iwamasa de 61 años y declarado culpable, es la quinta persona condenada en este caso. Las autoridades señalaron que, en los días previos a la muerte de Perry, Iwamasa le administró más de 25 inyecciones de ketamina, incluidas varias el 28 de octubre de 2023, el día en que murió el actor.

Según documentos judiciales, Perry le pidió a Iwamasa -con quien convivía en su lujosa residencia en Los Ángeles-, que le aplicara una dosis “bien grande”.

Por su lado, el pasado 13 de mayo, Erik Fleming, intermediario en el suministro de sustancias controladas al actor, fue sentenciado a dos años de prisión.

También, la traficante británico-estadounidense Jasveen Sangha apodada “la reina de la ketamina” fue condenada el mes pasado a 15 años.

Dirigía un emporio de drogas desde su lujoso departamento en Los Ángeles, desde donde vendía narcóticos a clientes adinerados del mundo del espectáculo.