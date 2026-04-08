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La 'reina de la ketamina' es sentenciada a 15 años por la muerte de Matthew Perry

La traficante que suministró la dosis de ketamina que le provocó la muerte al actor en 2023, enfrentaba hasta 60 años de prisión tras declararse culpable, pero solo pasará 15 en la cárcel.
mié 08 abril 2026 01:05 PM
“La reina de la ketamina” será sentenciada por la muerte de Matthew Perry
Matthew Perry. (Frederick M. Brown/Getty Images)

La traficante conocida como "La reina de la ketamina", quien suministró la dosis que provocó la muerte del actor de Friends Matthew Perry, fue sentenciada a 15 años de prisión este miércoles en un tribunal de California.

Jasveen Sangha de 42 años y que está bajo custodia federal desde 2024, enfrentaba hasta seis décadas de cárcel tras haber admitido una serie de cargos, incluido uno por distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

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Sangha, ciudadana estadounidense y británica, está bajo custodia federal desde agosto de 2024.

La mujer de 42 años es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Su muerte conmocionó a los fans de Friends y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.

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La 'Reina de la Ketamina' se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.

Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.

Plasencia compraba la ketamina de Chavez y se la vendía al actor a precios elevados. "Me pregunto cuánto pagará este imbécil", le escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto revelado en el caso.

Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2 mil dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.

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Sangha trabajó con un intermediario, Erik Fleming, para venderle 51 frascos de ketamina al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa.

Iwamasa le administró la sustancia a Perry en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

Cuando Sangha escuchó las noticias sobre la repentina muerte de Perry, intentó cubrir su rastro. "Borra todos nuestros mensajes", instruyó a Fleming.

Cuando los investigadores allanaron la casa de Sangha en North Hollywood, encontraron metanfetaminas, ketamina, éxtasis, cocaína y relajantes, así como una máquina para contar dinero, una balanza, y artefactos para detectar señales inalámbricas y cámaras escondidas.

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Iwamasa y Fleming deben ser sentenciados este mes.

Sangha se declaró culpable de un cargo por mantener un local relacionado con drogas, tres cargos por distribución de ketamina y un cargo por distribución de ketamina resultante en muerte o lesiones corporales graves.

Perry había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Sin embargo, los fiscales afirman que se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas.

Con información de AFP

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