La 'reina de la ketamina' es sentenciada a 15 años por la muerte de Matthew Perry

Sangha, ciudadana estadounidense y británica, está bajo custodia federal desde agosto de 2024.

La mujer de 42 años es una de las cinco personas condenadas en relación a la muerte del actor, quien luchó durante décadas con problemas de adicción a las drogas.

Perry fue encontrado muerto a los 54 años en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles en octubre de 2023. La autopsia reveló que tenía altos niveles de ketamina en su organismo.

Su muerte conmocionó a los fans de Friends y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.

El doctor Salvador Plasencia, quien admitió cuatro cargos por distribuir ketamina en las semanas previas a la muerte de Perry, fue sentenciado a 30 meses de cárcel el año pasado.

Otro doctor, Mark Chavez, fue condenado a prisión domiciliaria y a cientos de horas de servicio comunitario. Ambos entregaron su licencia para ejercer la medicina.

Plasencia compraba la ketamina de Chavez y se la vendía al actor a precios elevados. "Me pregunto cuánto pagará este imbécil", le escribió Plasencia a Chavez en un mensaje de texto revelado en el caso.

Los fiscales dijeron que Perry pagaba más de 2 mil dólares por un frasco de ketamina, algo que a sus traficantes les costaba apenas una fracción de ese valor.