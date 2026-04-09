Sean 'Diddy' Combs pide a tribunal de apelaciones de EU que revoque su pena

Un jurado lo condenó el año pasado por dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, pero lo absolvió de los cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado.

Combs, también conocido como P. Diddy, no estuvo presente el jueves en el tribunal de Manhattan. Su abogada Alexandra Shapiro intentó convencer a un panel de tres jueces de que la sentencia de cuatro años y dos meses resultaba injustificadamente larga para los delitos cometidos.

"Las pruebas en las que se basó el juez eran totalmente ajenas y, de hecho, correspondían a conductas de las que fue absuelto", afirmó Shapiro.

La abogada sostuvo que el juez de distrito Arun Subramanian no debería haber tomado en consideración las pruebas que indicaban que Combs profirió amenazas contra Ventura y la otra mujer ya que estaban relacionadas con los cargos de los que fue absuelto.

Los fiscales discreparon y señalaron un incidente en el que Combs mostró a Ventura videos de ella participando en fiestas sexuales, horas antes de que tuviera lugar otra freak-off, en un aparente intento por asegurarse de que su exnovia continuara participando.

"Estos incidentes están específicamente vinculados al transporte", declaró ante el tribunal la fiscal Christy Slavik.