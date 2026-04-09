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Sean 'Diddy' Combs pide a tribunal de apelaciones de EU que revoque su pena

La defensa del rapero busca anular la sentencia al considerarla “excesiva”.
jue 09 abril 2026 05:14 PM
Foto de Sean Diddy Combs vestido de blanco para una de sus White Parties en los Hampton, Nueva York. (Imagen principal del artículo 'White Party y Freak Offs: así eran las controvertidas fiestas de P. Diddy')
. (Foto: Bryan Bedder | Getty Images)

Los abogados de Sean "Diddy" Combs instaron este jueves a un tribunal de apelaciones en Nueva York a revocar la pena de prisión de más de cuatro años impuesta al rapero, productor musical y empresario estadounidense por delitos relacionados con la prostitución.

Combs, de 56 años, fue sentenciado en octubre tras un juicio escabroso que detalló las supuestas freak-offs que organizaba: maratones sexuales en las que participaban acompañantes masculinos contratados, su exnovia Casandra Ventura y otra mujer no identificada.

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Un jurado lo condenó el año pasado por dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, pero lo absolvió de los cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado.

Combs, también conocido como P. Diddy, no estuvo presente el jueves en el tribunal de Manhattan. Su abogada Alexandra Shapiro intentó convencer a un panel de tres jueces de que la sentencia de cuatro años y dos meses resultaba injustificadamente larga para los delitos cometidos.

"Las pruebas en las que se basó el juez eran totalmente ajenas y, de hecho, correspondían a conductas de las que fue absuelto", afirmó Shapiro.

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La abogada sostuvo que el juez de distrito Arun Subramanian no debería haber tomado en consideración las pruebas que indicaban que Combs profirió amenazas contra Ventura y la otra mujer ya que estaban relacionadas con los cargos de los que fue absuelto.

Los fiscales discreparon y señalaron un incidente en el que Combs mostró a Ventura videos de ella participando en fiestas sexuales, horas antes de que tuviera lugar otra freak-off, en un aparente intento por asegurarse de que su exnovia continuara participando.

"Estos incidentes están específicamente vinculados al transporte", declaró ante el tribunal la fiscal Christy Slavik.

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Como muestra de la complejidad de los argumentos jurídicos, en un momento dado Slavik recurrió a una analogía con una pizza para ilustrar cómo ciertas "rebanadas" de las pruebas resultaban pertinentes para la decisión final sobre la sentencia.

El tribunal no emitió un fallo inmediato en lo que uno de los jueces, William Nardini, calificó como un "caso excepcionalmente difícil".

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Combs ha apelado su condena, aunque este aspecto no fue abordado en detalle durante la audiencia del jueves.

Actualmente se encuentra recluido en la prisión de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey, y su liberación está prevista para la primavera de 2028.

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