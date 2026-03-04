Harvey Weinstein tendrá un nuevo juicio en Nueva York por caso de violación

Las tensiones entre los miembros del jurado por la acusación de violación en tercer grado, presentada por una mujer llamada Jessica Mann, llevaron al juez a declarar la nulidad del proceso, de modo que el caso pudiese ser estudiado nuevamente en una fecha posterior.

En junio de 2025, un jurado declaró culpable a Weinstein de agresión sexual contra Miriam Haley, y absolvió al otrora magnate del cine por la presunta agresión sexual contra Kaja Sokola.

Weinstein, de 73 años y en silla de ruedas por problemas de salud, cumple una sentencia de 16 años de prisión, después de ser condenado en otro proceso en California por la violación de una actriz europea.

El portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer dijo que "cada vez que los fiscales han pedido a un jurado que condene a Harvey Weinstein basándose precisamente en la acusación (de Mann), no han logrado alcanzar un veredicto unánime".

"El señor Weinstein siempre ha sostenido que la relación fue consensuada, y esperamos presentar las pruebas de nuevo", agregó Engelmayer.

La condena del ganador del Oscar por el cargo relacionado con Miriam Haley supuso una reivindicación para Haley, cuya denuncia contribuyó en parte al veredicto inicial de culpabilidad en 2020.