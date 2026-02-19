Depardieu buscará revertir su sentencia por agresión sexual: esto se sabe

La estrella de 77 años fue condenada a 18 meses de prisión en suspenso en mayo de 2025 por dos casos de agresión sexual durante el rodaje de la película 'Les Volets Verts', de Jean Becker, aunque presentó un recurso de apelación.

Según las denuncias, Depardieu agredió sexualmente a dos mujeres identificadas como Amélie, una decoradora que entonces tenía 54 años, y Sarah, una asistente de dirección de 34 años.

El actor también fue condenado a pagar en concepto de daños morales 4 mil euros de indemnización (4 mil 700 dólares) a Amélie y 2 mil (2 mil 350 dólares) a Sarah, además de otros mil (1,175 dólares) a cada una en concepto de victimización secundaria.