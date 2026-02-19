Carlos fue el invitado de honor a la inauguración de Londres Fashion Week, además de que asistió al desfile de la joven diseñadora nigeriana Tolu Coker.

Andrés en prisión; Carlos III en un desfile de moda

En un sistema en el que forma es fondo, el hecho de que el rey Carlos III y la reina Camila no modificaran su agenda tras el arresto de Andrés, comunica un fuerte mensaje sobre la distancia que mantendrán en el caso y la decisión de no intervenir en favor del ex príncipe, como hizo antes su madre, la reina Isabel II, quien murió en 2022.

Además, su presencia en el desfile de Tolu Coker no es al azar: la diseñadora británico-nigeriana fue becada en 2018 por el Prince’s Trust (ahora King’s Trust ), un programa de apoyo y mentoría para jóvenes creativos.

“Cuando tienes un sueño por hacer algo, debes entender la realidad, las logísticas, la practicidad de eso. El Prince’s Trust fue un gran recurso para lograrlo. Conocí a muchas personas que ahora son emprendedores, gente de la clase trabajadora que desea iniciar un negocio”, dijo la diseñadora a Vogue UK .

El rey, quien durante el desfile se sentó entre Stella McCartney y la directora del British Fashion Council, Laura Weir, también visitó una exposición sobre moda británica y se reunió con estudiantes apoyados por el mismo fideicomiso.