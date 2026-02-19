El rey Carlos III sabe que, ante todo, el show debe continuar y después de que su hermano Andrés fue arrestado , el monarca británico acudió a un desfile de moda y se sentó en primera fila junto a la diseñadora Stella McCartney.
El rey Carlos III aparece en un desfile de moda tras el arresto de su hermano Andrés
Carlos fue el invitado de honor a la inauguración de Londres Fashion Week, además de que asistió al desfile de la joven diseñadora nigeriana Tolu Coker.
Andrés en prisión; Carlos III en un desfile de moda
En un sistema en el que forma es fondo, el hecho de que el rey Carlos III y la reina Camila no modificaran su agenda tras el arresto de Andrés, comunica un fuerte mensaje sobre la distancia que mantendrán en el caso y la decisión de no intervenir en favor del ex príncipe, como hizo antes su madre, la reina Isabel II, quien murió en 2022.
Además, su presencia en el desfile de Tolu Coker no es al azar: la diseñadora británico-nigeriana fue becada en 2018 por el Prince’s Trust (ahora King’s Trust ), un programa de apoyo y mentoría para jóvenes creativos.
“Cuando tienes un sueño por hacer algo, debes entender la realidad, las logísticas, la practicidad de eso. El Prince’s Trust fue un gran recurso para lograrlo. Conocí a muchas personas que ahora son emprendedores, gente de la clase trabajadora que desea iniciar un negocio”, dijo la diseñadora a Vogue UK .
El rey, quien durante el desfile se sentó entre Stella McCartney y la directora del British Fashion Council, Laura Weir, también visitó una exposición sobre moda británica y se reunió con estudiantes apoyados por el mismo fideicomiso.
El mensaje del rey Carlos III sobre el arresto del ex príncipe Andrés
A su llegada a London Fashion Week, el monarca no respondió ninguna pregunta de los periodistas sobre el arresto de su hermano, sospechoso de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.
Sin embargo, poco antes ya había hecho una declaración pública expresando su “más profunda preocupación” sobre las noticias del arresto de su hermano.
“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y apropiado, mediante el cual este asunto será investigado de manera adecuada por las autoridades competentes”, dijo el rey en un comunicado .
“Permítanme ser claro: la ley debe tomar su rumbo. Mientras este proceso continúa, nos es correcto que yo haga más comentarios sobre el tema. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio a todos ustedes”, agregó el monarca y afirmó que las autoridades tendrán su apoyo y cooperación.
El ex príncipe Andrés, quien desde 2019 no desempeñaba ningún papel público y en 2022 perdió sus títulos nobiliarios, fue arrestado por la policía británica por presunta “mala conducta” o corrupción en un cargo público relacionado además con el caso Jeffrey Epstein.