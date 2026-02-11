"Difícil de perdonar”: exnovia de atleta que confesó infidelidad en Olímpicos de Invierno

Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella del mundo y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé Sturla Holm

“Quiero compartir esta medalla con alguien que quizá no me haya visto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella del mundo y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé”, dijo ayer Laegried en plena transmisión televisiva en vivo y ante el micrófono de la televisión NRK de su país.

“Se lo dije hace una semana y han sido las peores semanas de mi vida. Tuve una medalla de oro en mi vida y probablemente haya muchos ahora que me miren con otros ojos, pero solo tengo ojos para ella”, agregó.

Tras haberse hecho viral y muy comentado en redes sociales —donde fue apoyado, pero también calificado como ‘manipulador’—, este miércoles su expareja aseguró que lo sucedido es “difícil de perdonar”.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no se ha dado a conocer, sin embargo hizo breves declaraciones al diario noruego Verdens Gang (VG).