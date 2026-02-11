Una inesperada confesión de infidelidad hizo ayer el biatleta noruego Sturla Holm Laegried en vivo y prácticamente ante todo el mundo, después de ganar un bronce olímpico en los Juegos de Invierno. Ante esto, su exnovia se pronunció.
"Difícil de perdonar”: exnovia de atleta que confesó infidelidad en Olímpicos de Invierno
Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella del mundo y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé
“Quiero compartir esta medalla con alguien que quizá no me haya visto hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida, la persona más bella del mundo y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé”, dijo ayer Laegried en plena transmisión televisiva en vivo y ante el micrófono de la televisión NRK de su país.
“Se lo dije hace una semana y han sido las peores semanas de mi vida. Tuve una medalla de oro en mi vida y probablemente haya muchos ahora que me miren con otros ojos, pero solo tengo ojos para ella”, agregó.
Tras haberse hecho viral y muy comentado en redes sociales —donde fue apoyado, pero también calificado como ‘manipulador’—, este miércoles su expareja aseguró que lo sucedido es “difícil de perdonar”.
Hasta el momento, la identidad de la mujer no se ha dado a conocer, sin embargo hizo breves declaraciones al diario noruego Verdens Gang (VG).
Es difícil de perdonar, incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta
“Es difícil de perdonar, incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta. No elegí estar en esta posición y es doloroso para mí encontrarme así”, compartió la mujer al diario VG.
El deportista de 28 años finalizó tercero en la prueba de 20 km de biatlón el día de ayer y se llevó el bronce, aunque Noruega triunfó en esa prueba, pues el oro fue para Johan-Olav Botn.
“Fue quizás muy egoísta de mi parte conceder esa entrevista. Realmente, no estoy aquí mentalmente”, dijo posteriormente Sturla Holm.