Taylor Swift rompe en llanto en su documental ‘The End of an Era’ por esta razón

En él, recordó el caso del asesinato de tres niñas en 2024, en Inglaterra, durante una clase de baile inspirada en sus canciones. De hecho, en el primer episodio, la artista aparece antes de reunirse con las familias de las víctimas de este ataque que tuvo lugar en Southport, cerca de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.

Tres niñas, de 6, 7 y 9 años fueron asesinadas y otras diez personas, entre ellas ocho niños, resultaron heridas.

Este ataque provocó gran conmoción en Reino Unido. Su autor, Axel Rudakubana, que entonces tenía 17 años, fue condenado a 52 años de prisión.

"Fue un horrible ataque", cuenta la estrella en el documental, llorando, antes de reunirse con los familiares de las víctimas y actuar en el estadio de Wembley en Londres, en agosto de 2024.

"Voy a reunirme con algunas de estas familias y dar un concierto", dice. "Todo irá bien, porque cuando las vea, no voy a hacer esto (llorar). Lo juro por Dios, no voy a hacer esto", continúa mientras se seca las lágrimas.

Tras el encuentro, la cantante vuelve a aparecer, abatida, en brazos de su madre, que intenta reconfortarla.

"A nivel mental, a menudo vivo en una realidad que no tiene nada de real (…) pero mi trabajo consiste en gestionar todas estas emociones y luego recomponerme inmediatamente para subirme al escenario”, confiesa Taylor Swift en el documental.

Taylor Swift también habla en el documental de la cancelación de tres de sus conciertos en Viena debido al descubrimiento de planes de un atentado terrorista.

"Tener miedo de que les ocurra algo a mis fans es algo nuevo", lamentó Taylor Swift, en declaraciones recogidas por la BBC, durante el estreno del documental en Nueva York.

Dónde ver

El documental se estrenó este viernes 12 de diciembre a través de Disney+.