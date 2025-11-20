Al parecer al actor de Hollywood Kevin Spacey no le está yendo nada bien, pues confesó que se encuentra sin hogar después de que estuviera involucrado en acusaciones de agresión sexual.
"No tengo hogar”: Kevin Spacey se confiesa tras acusaciones de agresión sexual
En una entrevista con el diario The Telegraph, el actor aseguró que vive en hoteles y que su situación financiera no ha sido muy buena.
"Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy donde está el trabajo”.
“Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar”, dijo la exestrella de cine.
De hecho, Spacey confesó que en los siete años más recientes, sus ingresos años han sido muy pocos y que ha tenido muchos gastos.
“Los gastos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos”, señaló.
También, el actor de la serie House of Cards —de la cual fue despedido en 2017—, expresó que se encuentra en contacto con "personas muy influyentes" que quieren que vuelva a trabajar.
"Eso sucederá en el momento oportuno (...) creo que lo que la industria está esperando es una autorización de alguien que ocupe una posición de enorme respeto y autoridad (...) así que, creo que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman mañana a [mi representante, Evan Lowenstein], se acabó”, añadió.
“Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese calibre me llame”, agregó.
Las primeras acusaciones de agresión sexual y comportamiento inapropiado contra Kevin Spacey surgieron en 2017 a raíz del movimiento #MeToo, posteriormente han surgido varias demandas en su contra.
Hasta el momento, Spacey ha negado todas las acusaciones.