Cole Escola, el poder de ser y crear

Actor, comediante y escritor de 38 años, Escola se convirtió en el primer artista no binario en ganar la categoría de Mejor Actor Principal por una obra que escribió de puño y letra: un Tony que deja las barreras en el suelo.

Fue en el teatro Lucille Lortel del West Village de Manhattan donde, en febrero de 2024, Escola estrenó la pequeña comedia llamada Oh, Mary!. Tras experimentar un éxito inusual y alargar la temporada de presentaciones a base de boletos agotados y buenas críticas, la historia de Mary Todd, la exesposa del presidente Abraham Lincoln, le valió a Escola, en junio del 2025, su primera nominación.

En los Premios Tony número 78 de la historia, Escola venció a actores con una trayectoria inmensa como George Clooney (Good Night, And Good Luck), Daniel Dae Kim (Yellow Face), Jon Michael Hill (Purpose) y Harry Lennix (Purpose).

Su interpretación en Oh, Mary!, obra que escribió y protagonizó, fue descrita como un acto de irreverencia inteligente: una visión satírica de las narrativas históricas tradicionales estadounidenses.

Escola logró lo que pocos: atraer al público general, a la crítica especializada y a nuevas audiencias que nunca habían pisado un teatro de Broadway.

Más allá del escenario, el intérprete es un referente de visibilidad para la comunidad no binaria, demostrando que el talento y la identidad pueden convivir de forma natural en la industria sin comprometer la integridad artística.

Con cada entrevista y aparición pública, defiende la inclusión no como un discurso, sino como una práctica cotidiana en cada aspecto de su vida.

¿Por qué elegimos a Cole Escola en Game Changers 2025?

Escola no solo ganó un histórico premio Tony, el primero entregado a un artista no binario, sino que abrió un camino tangible para quienes buscan contar sus historias sin etiquetas limitantes, redefiniendo el significado de éxito en Broadway.