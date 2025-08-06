Hospitalizan a Francis Ford Coppola en Roma; “estoy bien”, dice el director

El cineasta detrás de grandes películas como El Padrino y Apocalypse Now fue hospitalizado para realizarse un procedimiento médico ya programado con su cardiólogo Andrea Natale, que lo trata desde hace más de 30 años.

El representante de Coppola aseguró que el director de 86 años “está descansando bien” y la intervención realizada en el hospital público Policlínico Tor Vergata no representaba peligro. “No había ninguna urgencia. Fue al hospital en coche, tenía una cita programada”, se informó sin dar más detalles sobre la naturaleza del procedimiento.

Además, el propio cineasta publicó una fotografía suya en Instagram con el mensaje: “Estoy bien”.

"Da Dada (como me llaman mis hijos) está bien, aprovechando la oportunidad de que estaba en Roma para renovar mi tratamiento para la AFib, que ya tenía 30 años, con su inventor, un gran médico italiano, el Dr. Andrea Natale", dijo en su publicación de Instagram .

El término AFib en el lenguaje médico anglosajón es la abreviatura de fibrilación auricular, un tipo de ritmo cardiaco anormal. Natale, actual director ejecutivo del Instituto de Arritmias Cardiacas de Texas, es un especialista en electrofisiología pionero en varios tratamientos y dispositivos para tratar este tipo de problemas.

Coppola se encontraba en Italia para la promoción de Megalópolis, su última película de ciencia ficción que él mismo financió con más de 120 millones de dólares y que tuvo una recepción dividida: entre críticas elogiando la mente del director y otros que destrozaron la producción.