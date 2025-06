Bryan Cranston revela por qué Erik Per Sullivan no volvió al revival de Malcolm

En una entrevista en el podcast Fly on the Wall, el actor relató cómo fue la experiencia de reunir a (casi) todo el reparto original.

Fue increíble como estos niños que eran mis niños en el programa ahora tienen más o menos la misma edad que yo tenía cuando todo comenzó, ¡y ahora tienen sus propios hijos! Bryan Cranston, sobre el revival de 'Malcolm'

Bryan Cranston revela por qué Erik Per Sullivan no volvió como Dewey al revival de ‘Malcolm’

Cuando el presentador David Spade le preguntó al actor de 69 años por qué Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, el menor de la familia de Malcolm, Cranson lamentó profundamente que no haya podido actuar en el revival de la serie.

“Hablé con Erik y le dije: ‘ey, ¡tenemos el show! ¡va a volver!’, y él respondió que era fantástico. Y mencioné algo como ‘deseamos tenerte de vuelta con nosotros’. Pero dijo que no, ‘no, no quiero hacerlo, ¡pero es fantástico!’”.

Bryan Cranston detalló las razones por las que el joven actor no deseaba volver y resulta que está estudiando en Harvard.

“¡Es muy muy muy inteligente! Está cursando su maestría en Harvard ahora mismo. Dijo: ‘dios, no, no he actuado desde que tenía 9 años o algo así, entonces no, no lo haré’”, concluyó Cranston.

A excepción de Per Sullivan, los demás integrantes de la familia Wilkerson sí estarán, es decir: Jane Kaczmarek, como Lois; Frankie Muniz, quien interpreta a Malcolm; Christopher Masterson, como Francis, el hermano mayor; y Justin Berfield, como Reese, el problemático segundo hijo.