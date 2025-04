Tallulah Willis habla por primera vez de su expadrastro Ashton Kutcher

Tallulah, quien se había mantenido al margen de la situación dedicándose a acompañar y apoyar a su mamá, respondió a una publicación en Instagram de Gwyneth Paltrow sobre cómo vivir en una familia “ensamblada”.

“¡Tengo mucho que decir sobre esto! Sobre todo el cómo superar la experiencia de un expadrastro o madrastra”, escribió en uno de los comentarios, haciendo referencia a su relación con Ashton Kutcher quien fue pareja de su madre con una diferencia de edad de 15 años entre ellos.

En el mismo comentario, Willis reflexionó que probablemente su publicación “debió haber sido un mensaje directo”, pero continuó y afirmó que “nadie tiene que ser malo para que una situación sane. Hay espacio para todos”.

Demi Moore y Ashton Kutcher a menudo compartían eventos con el exesposo de ella, Bruce Willis, y sus hijas Tallulah, Rumor y Scout. (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

Esta es la primera vez que Tallulah Willis hace algún comentario refiriéndose a su expadrastro Ashton Kutcher.

Por otro lado, el actor sí ha hablado de su relación con las hijas de Demi Moore y Bruce Willis , Tallulah, Rumer y Scout.

En una entrevista de 2020 con WTF con Marc Maron , Kutcher dijo que “lo intentas… pero al mismo tiempo no soy su padre. Nunca intenté ser su padre. Siempre respeté y honré a Bruce, creo que es un ser humano brillante y un hombre maravilloso. Si no quieren un compromiso conmigo, no voy a obligarlas, pero todos lo quieren y es genial”.

“Las amo. Nunca dejaré de amarlas, respetarlas, honrarlas y desear que sean exitosas en lo que sea que hagan”, concluyó Kutcher en ese entonces.