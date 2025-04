Las mejores frases de Robert Downey Jr sobre madurar y creer en ti mismo

Las mejores frases de Robert Downey Jr

“No puedes encontrar algo que no estás buscando y no puedes ignorar algo que estás tratando de encontrar. Una vez que dejé de estar adormecido, me di cuenta lo mucho que podía lograr. Antes, era solo un sueño”.

— Cuando compartió que su secreto para rehabilitarse y recuperarse es “encontrar tu ambición”, durante una entrevista con Los Angeles Times en 2009.

***

“Intentamos entender en dónde estamos, qué nos molesta, a qué le tememos, qué deseamos, qué podría acercarnos más, cómo nos medimos frente a otras relaciones que consideramos ejemplares sin ser repetitivos o sobre emular. ¿Cómo queremos darle forma a nuestra vida?”.

— Sobre la relación con la productora Susan Downey, su esposa, en una entrevista con Squire US , 2024.

Robert Downey Jr. y Susan Downey en la fiesta post Oscar 2024 de Vanity Fair. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair)

***

“Si no creyera en mí, no habría manera de que hubiera llegado tan lejos. Pero ¿de cuál Yo estamos hablando? Sé que ahora mismo estoy aceptando a un yo más auténtico y mucho menos complejo. Uno que no debe aferrarse a esa cosa, la parte del todo lo que soy que es que soy un tipo salvaje, impredecible, trágico y autodestructivo. Es muy anticuado, pero funcionó para mí. Ahora soy culpable y responsable por las cosas que me llevaron a ese punto muerto en el que solo corría, corría y corría sin nada que mostrar (...) Los autos, las cosas, es agradable tenerlo, pero es mejor ser libre del apego de identificarse con ello”.

— En una entrevista con el New York Times al hablar sobre su sobriedad en 2003.

***

“Me siento bendecido. Tengo la sensación de que elegimos a nuestros padres antes de nacer, en serio. No creo que sea aleatorio y, después de cierta edad, no creo que seamos producto de nuestro ambiente (...) Estoy muy agradecido de no ser el hijo de algún militar porque creo que estaba destinado a trabajar en la industria en la que estoy. Me siento feliz que no soy como algún otro actor, así como no creo que mi papá sea como cualquier otro director”.

— Durante una conversación con Interview Magazine sobre su padre, en 1989.

***

“Quiero agradecer a mi terrible infancia (...) y a mi veterinaria, quiero decir, mi esposa Susan Downey. Me encontró como una mascota gruñona y me amaste hasta devolverme a la vida. Por eso estoy aquí”.

— Durante su discurso de agradecimiento al recibir el Oscar a Mejor actor de reparto 2024 por su papel en Oppenheimer.

En 2024, Robert Downey Jr recibió el Oscar a Mejor Actor de Reparto. (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

***

“Si siempre estás hablando de las cosas cool que vas a hacer y no entiendes por qué no te han sucedido aún, porque ya sabes (chasquea los dedos)... los “vapores” de eso te ayudarán a superar el primer obstáculo y nada más. Debes aprender a trabajar durante años y a no mirar hacia arriba, por mucho rechazo que te caiga encima”.

— Cuando se le preguntó qué consejo le daría a algún joven actor que busca lo que él ha logrado en una entrevista de 2016.

***

“Aprendí una lección básica: muy seguido, el estatus y la dignidad no van de la mano. Que Los Ángeles es una ciudad oscura y hermosa y que fui muy afortunado de trabajar en esa película”.

— Sobre qué aprendió al trabajar en la película The Soloist (2009), en una entrevista de 2009 con Los Angeles Times.