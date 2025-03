Disquera le da la espalda a Drake: Universal pide desestimar demanda del rapero

“La demanda carece totalmente de fundamento y debe ser desestimada con perjuicio”, dice la disquera en una nueva moción presentada ante la corte de Nueva York y en la que asegura que Drake “perdió una batalla de rap que él mismo provocó y en la que participó de buena gana y, en lugar de aceptar que perdió la batalla como el rapero despreocupado que dice ser, ahora demandó a su propia disquera en intento equivocado de sanar sus heridas”.

Además, la empresa asegura que el artista ha fallado en demostrar la difamación e incluso lo señala de doble moral al esperar que se promuevan sus canciones de la batalla en contra de Kendrick Lamar , pero no de forma inversa.

Agrega también que “Not Like Us” es una expresión artística e hipérbole retórica y no un hecho, lo que significa que no se le puede acusar a la disquera de “actuar con malicia” y afirma que no hay base para la demanda porque Drake no presentó un reclamo por “acoso en segundo grado”.

¿Qué dice el abogado del rapero? Según Variety , la representación legal de Drake compartió un comunicado en el que asegura que Universal Music Group quiere “pretender que esto es una batalla de rap para distraer a sus accionistas, artistas y al público en general”, pero en realidad es una compañía “avara que finalmente tomará la responsabilidad de tener ganancias de peligrosa desinformación”.

Hasta ahora, el tribunal no ha respondido sobre la decisión que tomará, por lo que la batalla legal entre Drake y Universal sigue avanzando.