El desafío de transformarse en ‘La Callas’: Angelina Jolie habla sobre ‘Maria’

La película se centra en el momento en el que la soprano estadounidense de ascendencia griega se retira a París tras una vida glamorosa y bajo el constante ojo público, un público que la amo con locura -al punto de llamarla La Divina- y también la crítico sin piedad.

En entrevista, Angelina Jolie narra los retos de interpretar a la diva, pero también de trabajar con un director tan exigente y tan perspicaz como Larraín quien, junto a Steven Knight, creó además un guión inusual y poderoso.

¿POR QUÉ QUISISTE INTERPRETAR A MARÍA CALLAS?

Conocí a Pablo Larraín hace muchos años y le dije lo mucho que lo respetaba como cineasta y que esperaba trabajar con él algún día. Me contactó para hablarme de María y se tomó muy en serio el proceso de selección del reparto, cosa que aprecio. Quiere asegurarse de que el artista esté preparado y entienda el trabajo. También soy una gran admiradora del trabajo del guionista Steven Knight; acá hay un guion y una construcción muy inusuales. Las decisiones que han tomado a la hora de contar historias son muy valientes, lo que dice mucho de la capacidad de ambos.

Fue una alegría para mí que un cineasta tan serio me contactara para hacer un trabajo tan importante, que esperara mucho de mí y planteara un desafío en mí. Angelina Jolie

Fue una alegría para mí que un cineasta tan serio me contactara para hacer un trabajo tan importante, que esperara mucho de mí y planteara un desafío en mí. Esto no sucede a menudo. No sólo se trataba de una oportunidad de contar la historia de Maria Callas, una mujer que me resulta interesante y por la que me intereso, sino también de trabajar con un director que me iba a hacer vivir una experiencia, que se toma el trabajo muy en serio y que es exigente. Me gusta que haya sido exigente conmigo. Es un director maravilloso y me gustaría trabajar con él una y otra vez. Además, como directora he aprendido mucho viéndolo trabajar.

. (Foto: Cortesía)

¿CUÁNTA PREPARACIÓN REQUIRIÓ ESTE PAPEL?

Bueno, Pablo esperaba que yo trabajase muy, muy duro, y además, quería que yo cantara. Empecé a tomar clases seis o siete meses antes de que él quisiera que yo cantara de verdad, que tomara clases de italiano, que entendiera y estudiara ópera, que me sumergiera por completo y que empezara a trabajar, que para María no había otra manera.

Como actriz, lo gracioso es que cuando recién empiezas a actuar y alguien te pregunta: “¿Sabes montar a caballo? ¿Sabes hablar este idioma?” respondes que sí a todo. Luego vuelves a casa y piensas: “¡Oh, tengo que aprender a cantar!”. Cuando Pablo me preguntó, “¿Sabes cantar?” pensé: “Claro, un poco”, pero la verdad es que, como él me dijo: “Tienes que aprender a cantar ópera, o podremos notarlo cuando tomemos tu cara de cerca, porque eso es ella”. Pero era mucho más que eso, se trataba de entender a Maria Callas y de ser capaz de interpretar el personaje.

La música era su vida. Su relación con su voz y su cuerpo, su habilidad para cantar, su presencia en el escenario y su comunicación con el público, era su vida. Además, era la clave para entrar en ella. Angelina Jolie

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA DE APRENDER A CANTAR ASÍ?

Para ser sincera, fue la terapia que no sabía que necesitaba. No tenía ni idea de lo mucho que estaba reprimiendo y no dejaba salir. Así que el reto no fue técnico, sino una experiencia emocional para encontrar mi voz, habitar mi cuerpo, expresar. Tienes que dar todo de ti. Cuando los cantantes de ópera expresan dolor, no es un poco, es el dolor más profundo. Requiere todo lo que tienes. Requiere todo tu cuerpo, y requiere que estés completo emocionalmente, lo más abierta y lo más potente, en el sentido de la voz más grande que puedas.

Maria Callas fue la intérprete de ópera más importante del siglo XX. (Foto: Cortesía)

DEBIÓ HABER SIDO TODA UNA EXPERIENCIA INTERPRETAR ESTAS ESCENAS, A MENUDO CON UNA ORQUESTA COMPLETA, ¿CÓMO FUE PARA TI?

Fue transformador como artista y como ser humano, ya que no he estado vinculada a la música durante gran parte de mi vida. Yo no ponía música, en parte porque, como muchos padres, suelo escuchar lo que otros quieren escuchar. Creo que nunca me había dedicado a la música y la había dejado escapar de mi vida. Así que reintroducirme en la música de una forma tan completa, y además estar rodeada de músicos, compartir el set con otros pianistas, cantantes, toda la orquesta, creo que me enamoré de ella y me sentí muy pequeña. Me sentí muy agradecida por haber despertado de nuevo a ella.

Hoy en día creo de verdad en los beneficios de la musicoterapia. Y al estar en algunas de las locaciones en las que estuvimos, me sentí la artista más afortunada del mundo. Una cosa es interpretar escenas en las que expresas emociones y dolor como artista y otra muy distinta es estar rodeada de músicos interpretando ese dolor.

GRACIAS A LA TECNOLOGÍA, EN ‘MARÍA’ TU VOZ SE COMBINÓ CON LA DE MARIA CALLAS, ¿CÓMO INFLUYO ESO EN TU INTERPRETACIÓN?

Bueno, lo bueno de interpretar a Maria Callas es que nadie espera que cantes a Maria Callas porque nadie en el mundo puede cantar a Maria Callas, ¿verdad? Nadie en su época podía igualarla, y sería un crimen no contar con su voz acá, porque en muchos sentidos, ella está muy presente en esta película. Tanto su voz como su arte están muy presentes. Es mi compañera en esta película; ella y yo estamos haciendo esto juntas.

Fue un honor y a veces una especie de viaje mental ser yo quien la interpretara a ella y nosotros interpretar a una tercera persona en escena. Angelina Jolie

Fue un honor y a veces una especie de viaje mental ser yo quien la interpretara a ella y nosotros interpretar a una tercera persona en escena. Como actriz, no estaba haciendo mi interpretación de, por ejemplo, Anna Bolena, sino la de María. Se trataba de mí, intentando entender por qué había elegido interpretar esas obras. Yo nunca había interpretado a una intérprete. A medida que descubría la razón de sus elecciones, más admiraba su trabajo. También era una actriz brillante.