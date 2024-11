Reportan a MrBeast ante el FBI por supuesto canibalismo

Con más de 325 millones de suscriptores en YouTube, MrBeast -cuyo nombre real es Jimmy Donaldson- es uno de los creadores de contenido más famosos del mundo.

Esta no es la primera vez que su comportamiento genera polémica, pues su excompañera del canal de YouTube, Kris Ava Tyson, lo acusó de comportamiento inapropiado con menores y ahora la creadora de contenido de gastronomía, Rosanna Pansino, reportó al joven de 26 años ante el FBI.

Rosanna Pansino, tiktoker estadounidense especializada en temas de gastronomía, aseguró que MrBeast le envió mensajes donde revelaba prácticas “insanas” y aseguró que esas conversaciones revelan secretos del youtuber.

También dijo que esos chats revelan contenido racista e inapropiado para menores de edad. Esos mensajes incluyen conversaciones en distintas plataformas, como Telegram y Discord.

A esto, Jimmy Donaldson no ha hecho ninguna declaración oficial.

Fue la propia Pansino quien aseguró que reportó formalmente sus preocupaciones al FBI y proveyó el material en su poder a las autoridades.

La creadora de contenido aseguró que entre lo enviado al FBI hay un gran número de mensajes laborales inapropiados entre el youtuber y sus exempleados.

Además, publicó en su canal de YouTube un video de 20 minutos titulado “MrBeast lo sabía todo (+1,000 mensajes filtrados)” en el que asegura que Jimmy Donaldson sabía sobre el comportamiento inapropiado de Kris Ava Tyson, quien recientemente dejó el canal de MrBeast después de acusaciones de grooming.

Rosanna Pansino destacó que algunos chats revelan distintos comportamientos preocupantes, como canibalismo y sexualidad. Poco después de publicar este video, reportó el caso ante el FBI.

I have reported what I found and my concerns to the authorities @FBI . Hopefully they will look into these MrBeast Telegram Company Chats Logs and other concerns. @Youtube @TeamYouTube #mrbeast

— Rosanna Pansino (@RosannaPansino) October 27, 2024