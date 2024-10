GameChangers 2024| Nicola Coughlan: la actriz y activista fuera de estereotipos

En Bridgerton, la actriz irlandesa interpreta a Penelope Featherington, la hija menor de una familia de nuevos ricos que escribe bajo el seudónimo de Lady Whistledown acerca de las aventuras románticas y las infidelidades de la alta sociedad londinense, pero es tanto por lo que hace en la pantalla chica como lo que hace fuera de ella que se convirtió en una de nuestras indiscutibles favoritas.

En 2015 hizo campaña tocando de puerta en puerta a favor del “sí” en el referéndum irlandés sobre la igualdad matrimonial. Tres años más tarde escribió un artículo de gran impacto en The Guardian en el que denunciaba abiertamente el trato que recibió en las críticas teatrales de la obra The Prime of Miss Jean Brodie, por la que recibió fuertes señalamientos debido a su figura, pero en las que nadie hizo referencia a su actuación.

Nicola Coughlan y Camilla Thurlow durante la #March4Women 2020 en Londres. (Foto: Lia Toby/Getty Images)

Al año siguiente, se manifestó con pancarta en mano contra la penalización del aborto en Irlanda del Norte y ha sabido salir adelante con ingenio y humor en momentos públicos incómodos donde han tratado de burlarse de su físico.

Ha sido tal su fama en los últimos tiempos que en apenas un abrir y cerrar de ojos ha pasado de ser rechazada en diferentes audiciones para cine y televisión a protagonizar anuncios para la marca de moda de Kim Kardashian, un salto gigante en su carrera que también la ha llevado al pop.

"Quiero hacer una canción pop al estilo de Real Housewives donde no cantan realmente, solo dicen cosas como zapatos, yates privados, caviar, más zapatos", declaraba durante una de las giras promocionales de la serie de Netflix. Dicho y hecho. El productor Ellis Miah remezcló la frase para crear “Shoes, More Shoes”, un éxito instantáneo en la mayoría de plataformas de música en streaming. Porque Nicola no encaja en ningún estereotipo, y esa podría ser su mayor cualidad como artista y activista.

¿Por qué elegimos a Nicola Coughlan en Game Changers 2024?

En un mundo en el que no pasa un día sin que las personas públicas reciban ataques por lo que piensan, creen o por su aspecto físico, Nicola Coughlan ha demostrado que la fuerza y el ingenio son más importantes que las agresiones cuando se trata de enfocarse en un objetivo.