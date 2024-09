'Bruto', el podcast que habla sobre la masculinidad desde una perspectiva real

L&S: ¿Cómo nació la idea de crear ‘Bruto’?

Diego Alfaro (D.A.): Es un tema que me ha llamado mucho la atención, he aprendido muchas cosas, pero también he tenido que desaprender otras. Todo inició a partir de una investigación personal, aunada con un proceso terapéutico, libros, otros podcasts, y darme cuenta que todo lo que nos enseñan simplemente son construcciones sociales que no están bien.

Como hombre, ¿cuál es la mejor forma de estar conectado con tus emociones, sentimientos y con los demás? Es ahí donde viene este despertar y cuestionarse cómo ser más humano y alejarnos de ese concepto erróneo que solemos tener sobre el ‘hombre alfa, macho, masculino’ y todas esas ideas que nos han forjado sobre la masculinidad que nos están haciendo daño.

Diego Alfaro. (Cortesía/Kevin Corona)

Me gustaría resaltar que hay una creencia errónea. Muchos hombres creen que el deconstruirse significa feminizarse, y no es así. Qué mejor que un hombre en su masculinidad pueda aceptar sus debilidades y conocer sus fuerzas, pero para conocer tus fuerzas, también tienes que conocer tus debilidades.

L&S: ¿Por qué llamaste 'Bruto' al podcast?

(D.A.): Está inspirado en la idea de que todos los hombres somos como diamantes en bruto. Siempre se puede mejorar, se puede aspirar a perfeccionar y desaprender para alcanzar una mejor forma como hombres y sobre todo como seres humanos, de ahí viene el término de ‘bruto’.

L&S: En tres palabras, ¿cómo describes este proyecto y a quiénes va dirigido?

'Bruto' es vulnerable, real y curioso

D.A.: ‘Bruto’ es vulnerable, real y curioso. Está dirigido para todas, todos y todes. De hecho, hay muchas mujeres, madres, hermanas, tías, que les gustaría conocer otras perspectivas.

De igual manera, la gente que entrevisto en este proyecto son hombres, mujeres y está muy bien balanceado, entre expertos, psicólogos, antropólogos, activistas, médicos, y hasta actores que nos van a contar sobre cómo han vivido su masculinidad.

L&S: ¿Cuál consideras que es el mayor reto de este podcast?

D.A.: El mayor reto es entrar en la polémica y no engancharse, porque considero que habrá muchos temas que puedan ser polémicos y que choquen con el pensamiento de otros hombres, considerando que México es un país donde hay un pensamiento más retrógrado en cuanto a la masculinidad y roles de género.

Y el mayor reto en el que nos encontramos actualmente es generar contenido de calidad.

L&S: ¿Cuál es el mensaje que quieres enviarle a los hombres que te están leyendo ahora?

D.A.: Que no sigan los cánones de género, que los rompan. Si mañana se quiere poner una falda, un crop top o pintarse las uñas, adelante, nada de eso quiere decir que es menos hombre.

Incluso, es justamente de lo que va ‘Bruto’, de atreverse a romper con los roles de género y de vivir la masculinidad libremente y sin esquemas, pues es algo que nos va a llevar a un mundo mejor.

Diego Alfaro. (Cortesía/Kevin Corona)

Fecha de estreno

El podcast ‘Bruto’ estrenará su primer episodio el próximo miércoles 25 de septiembre a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube.