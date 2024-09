Adiós a un grande: muere James Earl Jones, actor que dio voz a Darth Vader

Las películas más destacadas de Earl Jones

El actor estadounidense, con un tono de voz barítono, es una de las voces más reconocidas en la historia de Hollywood pues dio vida a personajes icónicos del cine.

Además de ser la voz del villano Darth Vader y del querido Mufasa de Disney, también es reconocido por otros papeles. Por ejemplo, inició en Dr. Insólito, del director Stanley Kubrick, película en la que interpretó al teniente Zogg a bordo del bombardero B-52, graaan inicio para una carrera prolífica ¿no?

Además del cine, James Earl Jones también fue un gran actor de teatro. Por ejemplo, en la foto lo vemos interpretando a Jack Jefferson en el camerino de la obra The Great White Hope que se presentó en Broadway en diciembre de 1968. (Foto: Harry Benson | Getty Images)

Algunos de los temas más recurrentes a lo largo de su carrera eran los militares, por ejemplo, interpretó al almirante Greer en la saga de Jack Ryan: La casa del Octubre Rojo, Juegos de patriotas y Peligro inminente; además trabajó con Francis Ford Coppola en Jardines de piedra, de 1987.

Sin embargo, a pesar de su vasto trabajo, su papel más emblemático no lo personificó propiamente, sino que le dio voz: George Lucas lo eligió para ser la voz de Darth Vader porque “quería una voz más oscura”, como el propio James Earl Jones dijo.

De hecho, en una entrevista con The New York Times, Jones dijo que en una ocasión, mientras viajaba por el país, Jones utilizó su voz de Vader en el escáner de la radio CB, pero “los camioneros se asustaban mucho: para ellos era Darth Vader y tuve que dejar de hacerlo”.

En un principio, el actor no quiso que su nombre apareciera en los créditos de los primeros episodios de La guerra de las galaxias, por considerar que su trabajo era más propio de efectos especiales, y prefirió que el reconocimiento recayera en el actor David Prowse, según la revista especializada Far Out.

Pero fue él, con el famosísimo “Yo soy tu padre”, al revelarse ante Luke Skywalker –interpretado por Mark Hamill-, que le dio al cine una de las líneas más memorables de la historia.