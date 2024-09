Durante el verano he lidiado con una grave infección ocular que, desafortunadamente, me ha dejado con visión limitada en un ojo Elton John

El intérprete de "I’m Still Standing" y "Rocket Man", compartió en sus redes sociales la noticia a través de un comunicado. “Durante el verano he lidiado con una grave infección ocular que, desafortunadamente, me ha dejado con visión limitada en un ojo”, señaló.

La estrella de 77 años explicó a sus seguidores que actualmente se encuentra en recuperación, pero que se trata de un proceso extremadamente lento y pasará tiempo para que vuelva a ver en su ojo afectado.

Reconoció además el apoyo del equipo de médicos, enfermeras y familiares que han cuidado de él en semanas recientes.

“He pasado el verano recuperándome tranquilamente en casa y me siento positivo por el progreso que he tenido hasta el momento durante mi curación y recuperación”, finaliza en su mensaje publicado la mañana de este martes.

Elton John se retiró de los escenarios en 2023 y cerró con broche de oro medio siglo de trayectoria.

Su último concierto fue ofrecido en Estocolmo, Suecia, ante miles de seguidores vestido con un frac acentuado por brillantes y sus características gafas rojas grandes. A lo largo de su carrera vendió un total de 300 millones de discos.