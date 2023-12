De vuelta a Atlantis: De qué va Aquaman 2 y qué pasa en la escena post créditos

De qué va la escena post créditos de ‘Aquaman 2’

Sí, Aquaman 2 tiene una escena post créditos, aunque no necesariamente nos da un vistazo a próximas entregas, como suele suceder en las películas de superhéroes.

Si quieres verla, debes esperar a que terminen los créditos principales. Verás a Orm haciendo una nueva vida en la tierra. En esta escena lo vemos comer una hamburguesa cuando ve una cucaracha, la toma y la agrega a su comida.

Esto tiene que ver con un chiste entre Aquaman y Orm que vemos previamente en la película. Y ya. Es todo.

No, no hay ningún cameo (no aparece ningún Batman, por ejemplo), ni tampoco algo que insinúe que habrá continuación de la historia o conexión con el resto del universo de DC.