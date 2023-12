¿Cuál es el peor?: Los 10 personajes de series más odiados de la historia

6. Livia Sobrano, de

Los Soprano

La gran Nancy Marchand interpreta a Livia, una mujer manipuladora que hace que la ames o la odies. Sus tácticas de intriga nos mantuvieron al borde del asiento más de una vez.

Serie disponible en Prime Video, HBO Max y Claro Video.

5. Shou Tucker, de

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Es uno de esos personajes complejísimos: sus acciones terribles provocan mucho rechazo, pero también son un recordatorio de que la naturaleza humana puede tener espacios muy oscuros. Además, lo que hizo ayuda a explorar otras profundidades de la historia de este anime que rompió el corazón de una generación.

Anime disponible en Crunchyroll.

4. The Governor, en

The Walking Dead

Otra vez The Walking Dead tenía que aparecer en esta lista de los personajes de series más odiados de la historia y, por supuesto, el temible Gobernador interpretado por David Morrissey. El personaje es controlador, manipulador y mantiene la tensión contante.

Serie disponible en Netflix, Star+ y Claro Video.

3. Cersei Lannister, de

Game of Thrones

Lena Headey interpreta magníficamente a Cersei Lannister, una mujer poderosa, inteligente, calculadora y una adversaria temible. Sin duda, es uno de los personajes más temidos, pero sorprendentes de la saga de Juego de Tronos.

Serie disponible en HBO Max.

2. Ramsay Bolton, de Game of Thrones

Sin duda, Ramsay -interpretado por Iwan Rheon- no es el personaje más inteligente de Game of Thrones, y es cruel y muy salvaje: le gusta torturar a la gente y es partidario de la antigua costumbre de su familia de desollar a sus enemigos. Tal vez por no ser especialmente brillante, pero sí muy manipulador y abusivo, es uno de los personajes más odiados de las series.

Serie disponible en HBO Max.

1. Joffrey Baratheon, de Game of Thrones

Llegamos por fin al primer puesto: Jack Gleeson interpretó a Joffrey Baratheon, el personaje más odiado de todos por ser especialmente cruel y sádico, al mismo tiempo que manipulador y traicionero.

Serie disponible en HBO Max.