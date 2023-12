Quién es Xavi, el intérprete de “La Víctima” que llegó al top 10 de Billboard

Así es: el artista mexico-estadounidense entró con “La Víctima”, su sencillo más reciente, al chart Hot Latin Songs de Billboard: del lugar 24 subió al sitio 10. Esta chart combina streaming, datos de ventas y difusión radial.

“Honestamente no puedo creerlo, ver a los artistas y canciones que están en el top 10 me hace sentir muy honrado. También estoy muy agradecido con el equipo y con todos los fans que han apoyado la canción. Me siento verdaderamente bendecido”, dijo el cantante en una entrevista.

Quién es Xavi, el intérprete de “La Víctima”

La carrera de Xavi apenas comienza y lo está haciendo en grande: en su cuenta de TikTok sus canciones se viralizan rápidamente y una de las más recientes es, precisamente, “La Víctima” que el cantante estrenó el 18 de agosto pasado.

Xavi tiene 19 años y su nombre completo es Joshua Xavier Gutiérrez, originario de Phoenix, Arizona y de ascendencia mexicana. Su abuelo es una figura importante en su vida: lo enseñó a cantar y juntos tocan la guitarra, además de que en varias ocasiones canta junto a su mamá.

Las canciones de Xavi pertenecen al género Tumbado Romántico y él mismo escribe las canciones que se han vuelto virales y lo han puesto en las listas de popularidad.

En los últimos tres años se ha convertido en una promesa de los corridos tumbados. Sus canciones más populares, además de “La Víctima”, es “La Diabla”, “Modo DND” y “Sin pagar renta”.

El nombre real de Xavi es Joshua Xavier Gutiérrez. (Foto: Instagram @xaviiiofficiall)

“La Víctima” tiene más de 54 millones de reproducciones en YouTube y en Spotify, con 90.2 millones de reproducciones y 10.4 millones de oyentes mensuales, está en el número 1 de las Top Songs.

Este año, Xavi colaboró con Los Dareyes de la Sierra en la canción “Poco a poco”, con la que alcanzaron más de un millón de reproducciones en menos de una semana.