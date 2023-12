“Ella baila sola” es la ‘Canción del año’, según Rolling Stone

En su conteo de las 100 mejores canciones del año, en la se encuentran “Now and then” de The Beatles o “What was I made for?” de Billie Eilish, la canción de corridos tumbados se llevó la corona.

“Conforme la música mexicana alcanzó nuevas alturas, el fenómeno cultural fue imposible de ignorar y su éxito en los rankings globales es una de las más grandes historias musicales del 2023”, dice la Rolling Stone en la publicación en la que explica por qué la canción fue elegida la número uno de su listado anual. “Probablemente ninguna canción captó este movimiento como “Ella baila sola", el destacado sierreño de Eslabón Armado y Peso Pluma".

Con la popularidad alcanzada, la música de Peso Pluma ha encabezado todo este año las principales listas de popularidad de Spotify y Apple Music.

Además, la canción “Ella baila sola” que el cantante interpreta junto a Eslabón Armado alcanzó los 441 millones de reproducciones en YouTube.

El top 10 de las Canciones del Año de Rolling Stone

La canción de corridos tumbados se posicionó por encima de artistas y bandas legendarias como The Beatles o Shakira .

Acá te compartimos el top 10 de Canciones del Año 2023 elegidas por la revista Rolling Stone:

“Ella baila sola”, Eslabón Armado y Peso Pluma. “Boy’s a Liar, Pt. 2”, PinkPantheress feat. Ice Spice. “A&W”, Lana del Rey. “I remember everything”, Zack Bryan feat. Kacey Musgraves. “Bzrp Music Sessions, vol. 53”, Shakira and Bizarrap. “Super Shy”, NewJeans. “Get him back!”, Olivia Rodrigo. “Strike (Holster)”, Lil Yachty. “What was I made for?”, Billie Eilish “On my mama”, Victoria Monét.