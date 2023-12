Adiós a un grande: murió el actor Andre Braugher, de 'Brooklyn Nine-Nine'

Su publicista Jennifer Allen informó a medios estadounidenses que Braugher murió la tarde del 11 de diciembre después de una breve enfermedad.

Nacido en Chicago, Braugher estudió teatro en la Universidad de Stanford y luego hizo una maestría en Bellas Artes en la famosa Juilliard School.

Aunque su debut lo hizo en la película Glory (1989), en la que interpretó a un integrante de una unidad de soldados negros durante la Guerra Civil, la carrera del actor se desarrolló principalmente en la televisión.

Ganó mayor fama en Homicide: Life on the street, una serie adaptada del libro del reportero David Simon llamado Homicide: A year on the killing streets, publicado en 1991.

En esta serie, que relata la vida de detectives de Baltimore, Braugher tuvo un papel destacado y ganó un par de premios Emmy por su interpretación del detective Frank Pemberton.

Sin duda, uno de los papeles más importantes de los últimos años de Andre Braugher fue su interpretación del capitán Raymond Holt, en la sitcom de ocho temporadas Brooklyn Nine-Nine, en la que actuó junto a Andy Samberg, Terry Williams, Stephanie Beatriz, Melissa Fumero, Chelsea Peretti y Joe Lo Truglio.