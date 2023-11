Esto dice Travis Kelce de su romance con Taylor Swift

"Nunca he sido un hombre de palabras", dijo el jugador de 34 años de los Kansas City Chiefs al Wall Street Journal en una entrevista publicada el lunes.

Ahora está saliendo con una de las compositoras más poderosas de la industria, una mujer descrita como una "gigante de las letras" por un profesor de Shakespeare en un periódico australiano.

"Estar cerca de ella, ver lo inteligente que es Taylor", dijo Kelce al diario, ha sido "alucinante". "Aprendo cada día".

Eso incluye cómo maneja las intensas presiones de la popularidad. Kelce era reconocido antes de salir con Swift, pero como el periódico lo cataloga era solo un "famoso del futbol".

Los seguidores de Swift, por su parte, se extienden por todo el mundo y son incondicionalmente leales.

Sus fanáticos en redes sociales se cuentan por cientos de millones, su "Eras Tour" está a punto de convertirse en la primera gira en recaudar 1.000 millones de dólares y los expertos políticos debaten sobre su posible influencia en las elecciones estadounidenses de 2024.

Su aparición en dos partidos de Kelce disparó los índices de audiencia televisiva y las ventas de su camiseta se multiplicaron un 400%. Las últimas tendencias en redes sociales han hecho que los fans de Swift se deleiten con los antiguos tuits de Kelce.

"Obviamente, nunca he salido con nadie con ese tipo de aura sobre ella... Nunca he lidiado con eso", confesó Kelce en su entrevista. "Pero al mismo tiempo, no estoy huyendo de nada de eso".

"El escrutinio que recibe, lo mucho que tiene una lupa sobre ella, todos los días, paparazzi fuera de su casa, fuera de cada restaurante al que va, después de cada vuelo del que se baja, y ella simplemente está viviendo, disfrutando de la vida. Cuando ella actúa así, mejor que no sea yo el que actúe raro", dijo.