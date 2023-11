Corona Capital 2023: un festival completo

No es una novedad que un festival de esta envergadura sea un éxito por su estructura y aunque este año no se repitió el sold out como en 2022, está claro que el Corona Capital posee una formula que funciona y que poco a poco ha ganado adeptos que aunque sea por un solo artista, asisten cada año.

Pero esto no solo es miel sobre hojuelas, dicho formato presenta deficiencias y aún hay muchas áreas de mejora (la limpieza, los costos y la atención), si bien es cierto que la logística ha crecido increíblemente y que cada vez es menos frecuente encontrar filas inmensas o servicios saturados, sigue sucediendo y aunque para algunos esto forma parte de la experiencia de un festival, es imposible no notar que la falta de personal en algunas áreas y el déficit de la zona (el aútodromo y sus alrededores) a veces merma la experiencia como usuario y que luchar por un buen lugar, ya sea para los conciertos o para las amenidades, suele ser una batalla encarnizada, sobre todo para los más nuevos, cuyo caos podría arruinar e incluso truncar su camino festivalero.