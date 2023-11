Si eres de los aventados que no temen a las alturas ni a exponerse a sufrir lesiones graves, te gustarán todos estos deportes extremos. La adrenalina que se siente al practicarlos es una experiencia única, de hecho es la droga más potente que el cuerpo segrega de manera natural cuando te encuentras en peligro o en estado de alerta.

Aquí te dejamos los 10 deportes más extremos del mundo.

1. Paracaidismo

Es la técnica de lanzamiento de seres humanos desde cierta altura y se usa un paracaídas que amortigua el aterrizaje.

Paracaidismo (Mauricio Graiki/Shutterstock / Mauricio Graiki)

2. Bungee jumping

Las personas se avientan desde cientos de metros de altura, atados con una cuerda elástica en los pies.

Bungee jumping (Vitalii Nesterchuk/Shutterstock / Vitalii Nesterchu)

3. Parkour

La base de este deporte es la capacidad motriz del individuo. Los practicantes son llamados traceurs si son hombres y traceurses en el caso de las mujeres. El objetivo es moverse de un punto a otro realizando acrobacias y saltos en los edificios.

Parkour (pio3/Shutterstock / pio3)

4. Motocross

El objetivo es realizar circuitos con saltos en cualquier espacio.

Motocross (Maciej Kopaniecki/Shutterstock / Maciej Kopaniecki)

5. Alpinismo

También conocido como montañismo. El objetivo es llegar a la cima de una montaña escalándola.

Alpinismo (aaronj9/Shutterstock / aaronj9)

6. Rafting

Consiste en desafiar las corrientes de los ríos al atravesar por sus rápidos en una balsa con remos.

Rafting (Strahil Dimitrov/Shutterstock / Strahil Dimitrov)

7. Rápel

Técnica de descenso rápido en paredes verticales al deslizarte por una cuerda enlazada al cuerpo.

Rápel (aaronj9/Shutterstock / aaronj9)

8. Parapente

Es un planeador ligero flexible, el objetivo es maniobrarlo hasta el aterrizaje.

Parapente (Fabio Lamanna/Shutterstock / Fabio Lamanna)

9. Surf

El objetivo es deslizarse y hacer giros en una ola de pie sobre una tabla.

Surf (EpicStockMedia/Shutterstock / EpicStockMedia)

10. Wingsuiting Flying

Sin duda alguna es de los más extremos. No tienes paracaídas, no tienes red, no tienes nada más que tu valentía y un traje para deslizarte por los cielos.