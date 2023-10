Taylor Swift conquista la taquilla norteamericana con 'The Eras Tour'

"Es un estreno nacional sensacional", dijo el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

La venta de entradas para "Taylor Swift: The Eras Tour", que incluye escenas de tres conciertos, estuvieron sin embargo por debajo de algunas estimaciones para el periodo comprendido entre el viernes y el domingo.

No obstante, siguieron siendo "cifras gigantescas" que eclipsaron a otras películas de conciertos, precisó Gross.

Hasta ahora, indicó, las películas de conciertos más taquilleras habían sido "Justin Bieber: Never Say Never" (2011), que terminó con unos ingresos totales de 73 millones de dólares, y "Michael Jackson's This Is It" (2009), con 72,1 millones de dólares.

Swift superó esos títulos en tres días, y convirtió este fin de semana en el más taquillero desde los estrenos en simultáneo este verano de "Barbie" y "Oppenheimer".

La película, producida con una rapidez inusitada, se estrenó con algunos toques swifties especiales.

Los cines AMC, que la distribuyen, rompieron con la práctica habitual y animaron a los espectadores a bailar, cantar, sacar los móviles y, en general, actuar como si estuvieran en un concierto de verdad, consiguiendo lo que un crítico calificó de una "delirante y vertiginosa celebración de la Swift-manía".

Muy por detrás, en el segundo puesto del fin de semana, se situó la terrorífica secuela de Blumhouse y Universal "El Exorcista: Creyentes", de Blumhouse y Universal, con una recaudación lejana estimada de 11 millones de dólares, según informa el sitio especializado Exhibitor Relations.

Leslie Odom Jr. y Ann Dowd protagonizan esta película de terror, 50 años después de la original de 1973.

En tercer lugar se situó la película animada "Paw Patrol", de Paramount, con 7 millones de dólares. Taraji P. Henson, Chris Rock, Serena Williams y McKenna Grace ponen voz a los cachorros de la patrulla canina.

El cuarto puesto fue para la sangrienta "Saw X", de Lionsgate, con 5,7 millones de dólares en taquilla, y en quinto lugar quedó la película de ciencia ficción de 20th Century "The Creator", con 4,3 millones de dólares.

Las cinco siguientes de las 10 más vistas fueron:

6.- "Misterio en Venecia" (2,1 millones de dólares)

7.- "The Blind" (2 millones de dólares)

8.- "La Monja 2" (1,6 millones de dólares)

9.- "The Equalizer 3" (960.000 dólares)

10.- "Dumb Money" (920.000 dólares)

Con información de AFP