Travis Kelce aborda rumores de su relación con Taylor Swift

El deportista de 33 años elogió la valentía de Swift al asistir al juego y expresó su admiración por la forma en que fue recibida por amigos y familiares en el palco. Kelce destacó la apariencia y actitud positiva de Swift durante el evento, lo que generó comentarios elogiosos de quienes la rodeaban. Además, señaló que el día del juego fue perfecto para los fanáticos de los Chiefs, insinuando una posible coordinación detrás de escena.

El podcast también reveló detalles sobre la interacción de Swift con la madre de Kelce, incluyendo momentos en los que compartieron "high fives". Kelce compartió su experiencia personal durante el juego y alabó a Swift por su asistencia al evento y su apoyo. También mencionó que el día del juego fue inolvidable y que culminó con una escapada emocionante en su automóvil deportivo.

"Se veía increíble, todos hablaban de ella en términos muy positivos y, además de eso, el día fue perfecto para los fanáticos de los Chiefs, por supuesto. Lo guionizamos todo, damas y caballeros. Fue impresionante", comento Kelce.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la validez de los rumores de una relación romántica con Swift, Kelce optó por ser cauteloso en su respuesta. Afirmó que la atención mediática sobre el tema era resultado de sus propias acciones al mencionar públicamente su deseo de conocer a Swift en el pasado. Kelce destacó que su vida personal es importante para él y que busca respetar la privacidad de ambos.

Anteriormente, Travis Kelce expresó su decepción por no poder conocer a Taylor Swift durante el "Eras Tour", ya que la cantante no interactúa con el público antes o después de sus conciertos debido a la necesidad de cuidar su voz para su extenso repertorio.

"Me decepcionó que no hable antes o después de sus shows porque tiene que cuidar su voz para las 44 canciones que canta", dijo en New Heights en ese momento. "Así que me quedé un poco frustrado porque no pude entregarle una de las pulseras que le hice", dijo el deportista.

A pesar de la atención mediática y los rumores en curso, Swift no ha comentado públicamente sobre su relación con Kelce. La especulación sobre su posible romance sigue siendo un tema candente en las redes sociales y entre los fanáticos de ambos.