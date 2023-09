Dónde ver "Extraña forma de vida" de Almodóvar en México

Este proyecto que es protagonizado por el estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal es la incursión en el género western del cineasta de 73 años.

"Era mi primer western y lo he hecho tratando de no resultar anacrónico, para que los americanos no me dijeran 'esa cazadora no sale en esa época'" explicó Almodóvar en una charla junto a Ethan Hawke, tras el estreno del cortometraje en Cannes 2023 en mayo pasado.

¿De qué trata?

Ethan Hawke personifica al sheriff "Jake" y Pascal es un pistolero nombrado "Silva". Luego de tener 25 años sin verse, los vaqueros se buscarán en el desierto.

Según detalló Almodóvar uno de los principales temas de su película fue abordar la masculinidad y pasión que pueda existir entre los personajes, algo como lo que recientemente se plasmó en el western The Power of the Dog.

"Uno de ellos viaja por el desierto para encontrar al otro. Habrá un enfrentamiento entre ellos, pero en realidad la historia es muy íntima", expresó el director.

¿Dónde verla en México?

Desde el 14 de septiembre ya está disponible en algunos cines de México, como Cinemex y Cinépolis, por lo que puedes consultar la cartelera de cada cadena.

O si prefieres verla online, estará disponible a través de la plataforma MUBI el próximo 20 de octubre.

Tráiler