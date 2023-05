Almodóvar deleita con su western gay en Cannes 2023

Almodóvar, de 73 años, ha sido tentado en varias ocasiones en el pasado por Hollywood para rodar en Estados Unidos.

Era mi primer western y lo he hecho tratando de no resultar anacrónico Pedro Almodóvar

"Era mi primer western y lo he hecho tratando de no resultar anacrónico, para que los americanos no me dijeran 'esa cazadora no sale en esa época'" explicó Almodóvar en una charla junto a Ethan Hawke, tras el pase del corto en una sala abarrotada. "Lo que sí sabía era que no era un spaguetti western, sabía que iba a ser un western a mi modo", añadió.

El sheriff Jake (Ethan Hawke) recibe la visita de un antiguo amor, Silva (Pedro Pascal). Pasan una "noche orgiástica", como la describe Almodóvar. Pero en realidad el encuentro esconde otros motivos: Jake busca al hijo de Silva, que ha cometido un crimen, y éste quiere convencerlo de que lo deje huir.

"Es la discusión de dos amantes que reaccionan de un modo totalmente distinto a una noche de orgía. Estas dos facetas las entendieron muy bien los dos", explicó Almodóvar.

El público de la Croisette reaccionó con entusiasmo ante la propuesta, muy rica visualmente, con un vestuario diseñado por la casa Saint Laurent, que además coprodujo el corto. Decenas de personas se quedaron sin poder acceder a la sala de cine.

La "pereza" de rodar sexo explícito

Hace casi dos décadas Almodóvar rechazó la oferta de rodar la adaptación cinematográfica de un cuento, "Brokeback Mountain", que narraba la tortuosa relación homosexual de dos pastores en una región montañosa en el corazón de Estados Unidos.

La película acabó siendo rodada por Ang Lee, y fue uno de los grandes éxitos de 2005 (Oscar al mejor guión adaptado).

Almodóvar reconoció que "Extraña forma de vida" nació de una idea que le perseguía: ¿qué pasaría si esos hombres hubieran intentado permanecer juntos? Esa es la pregunta que Silva plantea a su antiguo amante, que ahora es un sheriff celoso de su autoridad.

"Una cosa es la manera como somos, y otra la manera como quisiéramos ser. No siempre coinciden. Eso nos va agrietando, se queda en nuestro interior. Me pareció un personaje fascinante", explicó Ethan Hawk al describir cómo aceptó el papel. "Cada uno de los dos (cowboys) tiene una segunda intención", añadió Almodóvar.

"Decidí no mostrarlos físicamente desnudos, sino sus voces, desnudas: lo que dicen es mucho más impactante en cuanto a su sexualidad", añadió. "En mis películas ha habido muchas escenas de sexo explícito, pero a medida que va pasando el tiempo, me dan más pereza, quiero mostrar el placer de otro modo", reveló.

Almodóvar es uno de los directores de cine más apreciados por el público y la crítica en Cannes, donde ha ganado el premio al mejor director y al mejor guión.

Autor de éxitos internacionales del cine español como "Mujeres al borde de un ataque de nervios", "Átame" o "Todo sobre mi madre", este es su segundo corto, después de "La voz humana" (2020).