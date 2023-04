Pedro Pascal y Ethan Hawke protagonizan el corto de Almodóvar; un western gay

Este filme tendrá una duración de treinta minutos de duración, y representa la segunda experiencia del cineasta en lengua inglesa, luego de su trabajo en The Human Voice (2020). Esta apuesta hecha por Almodóvar ha sido definida como un western de temática homosexual en el que dos pistoleros a sueldo se tornan su relación en algo pasional como amantes.

Pedro Pascal que vive un gran momento en su carrera luego de estar en dos de los proyectos más ambiciosos de dos plataformas de streaming como The Mandalorian para Disney + y The last of us para HBO MAX, el rostro del chileno se ha vuelto uno de los más reconocidos en la farándula de Hollywood, incluso siendo identificado como un símbolo sexual de su generación.

Pedro Pascal habló durante una entrevista con Insider confesó la emoción de trabajar junto a Almodóvar, según declaró el pasado 6 de abril de 2023.

"Abrió todo un mundo de narración, color, cultura, rebelión y sexualidad que era absolutamente embriagador, peligroso, hilarante, desgarrador y abarcaba todo el espectro, pero con un estilo tan característico", expresó acerca del director español multipremiado.

El chileno señaló que hubiera hecho cualquier cosa que Almodóvar le hubiera pedido para realizar sus escenas por la confianza que creó junto al español. "Podría haber hecho cualquier cosa que me pidiera que hiciera y lo habría hecho sin dudarlo", confesó Pascal.

¿De qué trata Extraña forma de vida con Pedro Pascal?

Hawke personifica al sheriff "Jake" y Pascal es un pistolero nombrado "Silva". Luego de tener 25 años sin verse, los vaqueros se buscarán en el desierto.

Según detalló Almodóvar uno de los principales temas de su película será abordar la masculinidad y pasión que pueda existir entre los personajes, algo como lo que recientemente se plasmó en el western The Power of the Dog.

"Uno de ellos viaja por el desierto para encontrar al otro. Habrá un enfrentamiento entre ellos, pero en realidad la historia es muy íntima", expresó el director de La Piel Que Habito.

Para la producción de Strange Way of Life (Extraña forma de vida) inició el rodaje el pasado mes de agosto de 2022. La filmación tuvo lugar en el desierto de Almería, en el sur de España, en el mismo sitio donde se filmara el clásico western El bueno, el malo y el feo.