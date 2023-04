El príncipe Harry se presentará a la coronación de Carlos III sin Meghan

Un vocero de los duques de Sussex dio a conocer que en semanas recientes el matrimonio había sido invitado a la celebración por medio de un e-mail, pero no confirmó si acudirían. La noticia de la presencia del príncipe Harry llega también después de que ningún miembro de la familia se presentara en el bautizo de Lilibet.

Aunque no hay una confirmación oficial por ninguna de las dos partes, prensa británica como BBC interpretan la ausencia de Meghan Markle en la coronación como un mensaje de la distancia evidente y la tensión entre los Sussex y la familia real no se han solucionado.

Adicional a las memorias del príncipe Harry, la pareja habló largo y tendido sobre sus problemas con la familia, los tabloides y buena parte de la opinión pública del Reino Unido en el documental de seis episodios que estrenaron en Netflix en diciembre 2022.

El príncipe Harry se espera que no tenga un papel prominente durante la coronación, en la que su hermano Guillermo sí será central en su condición de heredero al trono. En los días recientes los medios británicos también han publicado que Carlos III tiene intención de que sólo los miembros en activo de la familia real saluden en el balcón de Buckingham y participen en el recorrido posterior a la ceremonia en la Abadía de Westminster.

Por este motivo, el príncipe Harry permanecería en su segundo plano ya que dejó de ser miembro activo de la familia real en 2020, cuando él y Meghan Markle dejaron el Reino Unido. Esta situación ya se vivió en el Jubileo de Platino de Isabel II, cuando los Sussex fueron los grandes ausentes de esta celebración —junto al príncipe Andrés— en la fotografía del balcón.

En esta ocasión, todas las miradas estarán sobre cualquier gesto o conversación entre los príncipes Harry y Guillermo, cuya relación ha desaparecido desde hace varios años.

La coronación de Carlos III será el regreso del duque de Sussex a la capital británica tras su reaparición de manera inesperada el pasado marzo para participar en un juicio en el Tribunal Superior de Justicia. El príncipe Harry es parte de una demanda colectiva, en la que le acompañan el cantante Elton John o las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, contra Associated Newspapers Ltd, grupo que produce y edita el Daily Mail. Durante esa visita a Londres el hijo de Carlos III no se encontró con su padre ni con su hermano.