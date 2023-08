Protagonista de 'Un sueño posible' respalda a Sandra Bullock

Aaron, quien interpretó al ahora retirado jugador de la NFL Michael Oher en la película nominada a Mejor Película, dice que ha sido "impactante" y "desgarrador" enterarse de las afirmaciones de Oher de que la familia Tuohy nunca lo adoptó realmente, sino que lo engañaron para obtener ganancias financieras. El actor también compara a quienes involucran a Bullock en el drama con "saqueadores" que aparecen en un disturbio solo para "causar estragos".

"Vayan a sentarse en la esquina, contra la pared y piensen en lo que acaban de decir", bromea Aaron. "Una cosa no tiene que ver con la otra. Sandra no engañó a nadie. Sandra no creó esto, ¿entienden lo que quiero decir? Es una actriz que recibió pago por hacer su trabajo. Lo hizo muy bien y se reconoció su talento. ¿Por qué le quitarían eso? Mi madre siempre solía decirme: 'Piensa antes de hablar', y ahora sé por qué."

Aaron dice que The Blind Side ha sido un faro de esperanza para las personas. "Es desgarrador porque estas son personas a las que he conocido, personas a las que he llegado a respetar y conocer durante el período en que hicimos este proyecto que me salvó la vida, y escuchar esto salir así en los medios es simplemente... solo rezo para que los dos puedan llegar a algún tipo de resolución donde todos puedan quedar en paz y no destruya por completo lo que construyeron durante años, porque más allá de todo, más allá de la película, más allá de esto o aquello, eran una familia."

La película de 2009 cuenta la historia de Oher, un adolescente negro sin hogar que es acogido por los Tuohy, una familia blanca, y pronto se da cuenta de su potencial como estudiante y jugador de futbol americano. En una petición de 14 páginas para poner fin a su tutela legal, Oher alega que la adopción en el centro de la película de 2009 es fraudulenta, y que los Tuohy orquestaron la tutela para tener autoridad legal para realizar negocios en su nombre. El exjugador de fútbol americano está pidiendo al tribunal que prohíba a la familia usar su nombre e imagen, y busca compensaciones y daños punitivos no especificados, además de un desglose de las ganancias que los Tuohy obtuvieron al "explotar" su nombre.

Bullock no ha comentado sobre las noticias de la demanda de Oher. A principios de este mes, la actriz pidió privacidad tras la muerte de su compañero de toda la vida, Bryan Randall, quien falleció después de una batalla de tres años contra la ELA.